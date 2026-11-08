Giá dầu lao dốc hơn 13% trong tuần, Brent xuống dưới 100 USD/thùng

Thiết bị khai thác dầu tại lưu vực Permian, bang New Mexico, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Giá dầu thế giới giảm sâu trong tuần

Ngày 8/11, thị trường dầu thô quốc tế nghỉ giao dịch cuối tuần. Mức giá mới nhất được ghi nhận từ phiên đóng cửa ngày 6/11, với dầu Brent ở 98,32 USD/thùng và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI ở 90,83 USD/thùng.

Trong phiên cuối tuần, dầu Brent tăng 0,03 USD/thùng, tương đương 0,03%, trong khi WTI tăng 0,31 USD/thùng, tương đương 0,34%.

Tính chung cả tuần, dầu Brent kỳ hạn tháng 1/2027 giảm khoảng 13,32%, còn dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2026 giảm khoảng 12,76%. Đây là mức giảm đáng kể sau giai đoạn giá dầu duy trì ở vùng cao trong tháng 10.

Diễn biến này cho thấy nhịp phục hồi cuối tuần chưa đủ bù đắp mức giảm trong những phiên trước đó. Giá dầu Brent đã lùi xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, còn WTI duy trì quanh mốc 90 USD/thùng.

Thị trường trải qua nhiều phiên biến động mạnh, đặc biệt trong những ngày đầu tháng 11 khi áp lực bán gia tăng. Đến hai phiên cuối tuần, lực mua xuất hiện trở lại nhưng chưa đủ để đảo chiều xu hướng chung.

Áp lực cung cầu chi phối thị trường

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu là những dấu hiệu cho thấy cán cân cung cầu có thể chuyển sang trạng thái dư cung. Triển vọng nguồn cung cải thiện, trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có sự phục hồi tương ứng, khiến giá dầu chịu áp lực điều chỉnh.

Mức chênh lệch giá giao ngay của một số loại dầu Trung Đông thu hẹp cũng phản ánh sự thay đổi trong quan hệ cung cầu trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển dầu thô trên các tuyến hàng hải quốc tế vẫn ở mức cao, làm gia tăng chênh lệch giá giữa các chủng loại dầu và khu vực tiêu thụ.

Diễn biến thị trường vì thế xuất hiện những yếu tố trái chiều. Trong khi triển vọng nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tạo sức ép giảm giá, chi phí vận tải cùng nguy cơ gián đoạn hoạt động giao hàng tiếp tục hạn chế đà giảm.

Sau một tuần biến động mạnh, việc dầu Brent đánh mất ngưỡng 100 USD/thùng trở thành diễn biến đáng chú ý. Đây cũng là mốc giá được thị trường quan tâm khi đánh giá khả năng phục hồi trong những phiên giao dịch tiếp theo.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu ngày 8/11 tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành có hiệu lực từ 15h ngày 5/11. Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu ngày 8/11 tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành có hiệu lực từ 15h ngày 5/11.

Theo công bố của Bộ Công Thương, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xuống không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, còn 21.156 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít, xuống 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, còn 22.005 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giảm của dầu diesel thấp hơn đáng kể so với hai mặt hàng xăng, phản ánh sự khác biệt trong diễn biến giá thành phẩm trên thị trường quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm dầu diesel bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 3/11 và 5/11 chỉ giảm 0,44%, trong khi xăng RON92 giảm 11,61% và xăng RON95 giảm 10,98%.

THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Bảng giá xăng dầu trong nước ngày 8/11/2026

Giá tối đa theo kỳ điều hành từ 15h ngày 5/11/2026. Đơn vị: đồng/lít, riêng dầu mazut tính bằng đồng/kg.

Xăng E5RON92

20.898 đồng/lít

↓ Giảm 2.305 đồng/lít

Xăng E10RON95-III

21.156 đồng/lít

↓ Giảm 2.075 đồng/lít

Nguồn: Bộ Công Thương, kỳ điều hành ngày 5/11/2026. Mức giá đang áp dụng ngày 8/11/2026.

Giá kỳ trước được xác định từ giá hiện hành cộng mức giảm công bố. Tỷ lệ giảm tính trên giá kỳ trước và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Thanh màu biểu thị tỷ lệ giảm trên thang 0-10%. Giá thực tế tại từng điểm bán có thể khác giá tối đa.

Giá dầu tuần tới có thể tiếp tục biến động mạnh

Bước sang tuần giao dịch từ ngày 9-13/11, thị trường dầu thế giới được dự báo tiếp tục biến động khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng cân bằng cung cầu.

Nếu nguồn cung tiếp tục cải thiện trong khi nhu cầu phục hồi chậm, giá dầu có thể chịu thêm sức ép, đặc biệt sau khi Brent giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng.

Ở chiều ngược lại, những thay đổi về dòng chảy dầu thô quốc tế, chi phí vận chuyển và hoạt động của các nhà sản xuất lớn có thể tạo điều kiện cho giá dầu phục hồi.

Diễn biến giá dầu thế giới cũng là yếu tố đáng chú ý đối với thị trường xăng dầu Việt Nam trong những kỳ điều hành tiếp theo. Tuy nhiên, mức điều chỉnh cụ thể còn phụ thuộc vào biến động giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế và các yếu tố cấu thành giá trong nước.

Sau một tuần giảm sâu, tâm điểm của thị trường dầu mỏ chuyển sang khả năng giữ giá trên các ngưỡng hỗ trợ và mức độ cân bằng giữa nguồn cung với nhu cầu tiêu thụ trong những tháng cuối năm.