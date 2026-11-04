Giá dầu không ngừng giảm

Chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh, giá dầu vượt 116USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày thứ Ba (ngày 3/11) khi mà nhiều nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu công nghệ trở lại, đồng thời chờ đợi kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq tăng 0,83% và đóng cửa ở mốc 25.372,01 điểm, chỉ số đã lấy lại phần nào mức sụt giảm trước đó trong phiên. Chỉ số S&P 500 tăng 0,36% lên 7.568,92 điểm, chuỗi 3 phiên giảm điểm chấm dứt. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 197,26 điểm tương đương 0,38% xuống 51.786,72 điểm.

Cổ phiếu Apple hạ gần 2% sau khi hãng sản xuất điện thoại iPhone công bố dự báo lợi nhuận gây thất vọng cũng như doanh số bán máy tính bảng iPad sụt giảm.

Ngược lại, cổ phiếu các doanh nghiệp sản xuất chip đồng loạt tăng giá. Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III sau khi thị trường đóng cửa tăng hơn 3%, trong khi Broadcom tăng 3%. Cổ phiếu Micron Technology và Nvidia cũng tăng hơn 2% mỗi mã.

Đà tăng trong phiên thứ Ba đánh dấu sự đảo chiều so với phiên điều chỉnh hôm thứ Hai, khi Nasdaq mất hơn 1%, kéo dài chuỗi giảm điểm của hai chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 lên phiên thứ ba liên tiếp.

Dù nhóm cổ phiếu bán dẫn và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) phát đi tín hiệu phục hồi trong phiên thứ Ba, ông Shawn Snyder, chuyên gia chiến lược kinh tế tại Potomac Fund Management, cho rằng thị trường vẫn chưa thoát khỏi vùng rủi ro.

"Những lo ngại về chi phí vốn và quy mô nợ vay cần thiết để tài trợ cho các khoản đầu tư sẽ còn dai dẳng trong một thời gian dài", ông Snyder nhận định với CNBC.

Tuy nhiên, ông cho rằng dòng tiền đặt cược vào làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng AI có thể đang tiến gần vùng bán quá mức. Theo ông, thị trường có thể còn giảm thêm khoảng 4-5%, nhưng nếu đợt điều chỉnh này không kéo theo một cuộc suy thoái kinh tế, thông thường đó sẽ là ngưỡng mà đà giảm dừng lại.

Giới đầu tư cũng đang tập trung theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ diễn ra hôm thứ Ba và chuẩn bị sẽ sớm có kết quả, sự kiện sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Hạ viện và Thượng viện từ tháng 1 tới. Theo dữ liệu từ các thị trường dự đoán, khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện được đặt cược ở mức gần 75%.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, thị trường chứng khoán nói chung có thể chịu áp lực trong phiên thứ Tư, đặc biệt là nhóm cổ phiếu AI có nguy cơ đối mặt với làn sóng bán tháo, nếu nhà đầu tư chưa định vị danh mục trước kịch bản này. Ngược lại, nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Thượng viện hoặc duy trì quyền kiểm soát cả hai viện, thị trường có thể ghi nhận mức tăng trong ngắn hạn, theo nhận định của JPMorgan trong tuần này.

Ngay cả khi Tổng thống Donald Trump đang nắm quyền tại Nhà Trắng, việc đảng Dân chủ giành chiến thắng tại một trong hai viện Quốc hội cũng có thể tác động đáng kể đến hoạt động điều tra và giám sát của Washington. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các ngành như quốc phòng, AI và chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Shawn Snyder, chuyên gia tại Potomac Fund Management, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, thị trường vẫn có khả năng tiếp tục đi lên bất kể kết quả ra sao.

"Nhóm cổ phiếu AI đã trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể. Cùng với khả năng những bất định xoay quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dần được giải tỏa, các yếu tố này có thể tạo tiền đề cho một đợt phục hồi của thị trường, bất kể kết quả bầu cử như thế nào", ông Snyder nhận định.

ĐÀ GIẢM TIẾP DIỄN

Phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/11), giá dầu trên thị trường thế giới giảm phiên ngày thứ 2 liên tiếp khi mà thị trường đang kỳ vọng vào việc Mỹ và Iran sẽ đạt được thỏa thuận ngoại giao nhằm dàn xếp những xung đột đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu suốt 8 tháng.

Diễn biến giá dầu thế giới trong vòng 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch, trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai hạ 37 cent và đóng cửa ở mức 96,09USD/thùng. Trong phiên, giá dầu WTI đã có lúc rơi xuống mốc dưới 95USD/thùng. Thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai hạ 1,17USD/thùng và đóng cửa ở mốc 103,60USD/thùng.

Trong phiên thứ Hai, giá dầu lao dốc hơn 7% sau khi Washington và Tehran phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump nói với báo giới rằng Tehran muốn "đạt được một thỏa thuận và điều đó có thể trở thành hiện thực".

Bộ Ngoại giao Qatar hôm thứ Ba cho biết nước này tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo cơ quan này, một phái đoàn Qatar đã tiến hành trao đổi tại Tehran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngăn chặn căng thẳng leo thang trong khu vực và chấm dứt xung đột Mỹ - Iran.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, tuyên bố hôm thứ Ba rằng Tehran sẽ không chấp nhận các nỗ lực ngoại giao dựa trên sự cưỡng ép, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA. Hiện vẫn chưa rõ tiến trình đàm phán giữa hai bên đang ở giai đoạn nào.