Giá dầu khó sớm trở lại mức trước xung đột do hạn chế nguồn cung

Những nhận định trên được RHB Research – tổ chức nghiên cứu và phân tích thuộc RHB Banking Group của Malaysia – đưa ra mới đây.

Tổ chức này cho rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, nguồn cung năng lượng trong khu vực cũng khó phục hồi ngay lập tức, bởi trở ngại chính hiện nay nằm ở năng lực sản xuất thực tế chứ không chỉ ở rủi ro địa chính trị.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Singapore. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Dẫn dữ liệu của Kpler, RHB Research cho biết công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Trung Đông trong tháng 8 chỉ đạt 7,3 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức 9,9 triệu thùng/ngày trước xung đột.

Kpler dự báo hoạt động lọc dầu sẽ dần phục hồi từ quý IV/2026, nhưng phải đến quý II/2027 mới có thể trở lại mức trước xung đột, do các cơ sở bị hư hại cần nhiều thời gian để tiến hành hoạt động sửa chữa và thay thế các thiết bị quan trọng. Tình trạng hạn chế nguồn cung cũng thể hiện tại Qatar, nơi 17% công suất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vẫn chưa hoạt động. Việc sửa chữa hai dây chuyền LNG bị hư hại được đánh giá có thể kéo dài tới ba năm.

Theo RHB Research, ngay cả khi rủi ro địa chính trị hạ nhiệt, tình trạng thiếu hụt nguồn cung thực tế sẽ chỉ được cải thiện từng bước, qua đó tiếp tục tạo lực đỡ cho giá dầu, sản phẩm lọc dầu và cước vận tải.

Đối với thị trường Malaysia, Tại Malaysia, trong 9 doanh nghiệp thuộc phạm vi theo dõi của RHB Research đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, có 5 doanh nghiệp ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng và 4 doanh nghiệp thấp hơn dự báo. RHB Research đánh giá việc Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) tiếp tục gia tăng đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn đã giúp củng cố triển vọng tích cực đối với hoạt động dầu khí của Malaysia.

RHB Research giữ nguyên dự báo giá dầu Brent năm 2026 ở mức 89 USD/thùng và giảm xuống còn 72 USD/thùng vào năm 2027. Theo tổ chức này, căng thẳng địa chính trị có thể khiến giá dầu, giá sản phẩm hóa dầu và cước vận tải duy trì ở mức cao trong ngắn hạn.