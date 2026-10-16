Giá dầu hướng tới tuần tăng do những bất ổn về nguồn cung từ Trung Đông

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 16/10 tại thị trường châu Á, nhưng vẫn hướng tới mức tăng trong cả tuần do những bất ổn về nguồn cung từ Trung Đông và lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Vào lúc 6 giờ 23 phút ngày 16/10 GMT (13 giờ 23 phút ngày 16/10 giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 50 xu Mỹ, tương đương 0,47%, xuống 105,42 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 49 xu, tương đương 0,50%, xuống 97,48 USD/thùng.

Phiên trước đó, giá dầu WTI chốt phiên tăng hơn 3% sau khi lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm mạnh, trong bối cảnh hoạt động khai thác dầu bị gián đoạn do bão. Tính từ đầu tuần đến nay, giá dầu Brent tăng 0,49%, trong khi giá dầu WTI tăng 5,91%.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích của ngân hàng ING nhận định: “Những bất ổn tại Trung Đông và lo ngại về tính ổn định của dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz đang đẩy giá dầu lên cao do nguy cơ gián đoạn nguồn cung.”

Theo các nhà phân tích này, cần có một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran để thị trường tin tưởng hơn rằng dòng chảy dầu từ khu vực sẽ được duy trì ở mức cao hơn.

Lo ngại về nguồn cung càng dấy lên khi các vụ tấn công quanh eo biển Hormuz tăng mạnh trong 10 ngày qua. Iran cho biết nước này đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn hồi tháng trước.

Theo công ty theo dõi hoạt động vận tải biển Kpler, lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz trung bình đạt 11,62 triệu thùng/ngày trong 7 ngày tính đến ngày 13/10, tương đương khoảng 68% mức cơ sở 17,15 triệu thùng/ngày.

Cũng trong ngày 15/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đưa ra thị trường hơn 20 triệu thùng dầu diesel, cùng lượng dầu còn lại từ đợt giải phóng dự trữ khẩn cấp kỷ lục được cam kết hồi tháng 3, nhằm tăng nguồn cung và hạ nhiệt đà tăng giá mạnh.

Một quan chức Mỹ hôm 14/10 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số tàu thuộc cái gọi là “đội tàu chở dầu ngầm,” vốn vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ từ những nước bị trừng phạt như Nga, Iran và Venezuela. Động thái này nhằm giảm mức cước vận tải biển toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục.

Các cuộc thảo luận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Quyết định này vấp phải ý kiến trái chiều từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các nước châu Âu và một số nghị sỹ đảng Cộng hòa./.