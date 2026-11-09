Giá dầu hôm nay (9/11): Phục hồi nhẹ

Trong khi kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột đang tạo sức ép giảm giá, những diễn biến quân sự mới tại khu vực vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz lại khiến thị trường chưa thể loại bỏ hoàn toàn phần bù rủi ro địa chính trị.

Trong phiên giao dịch ngày 6/11, giá dầu Brent giao tháng 1/2027 chốt phiên ở mức 98,32 USD/thùng, tăng nhẹ 0,03%. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,34%, lên 90,83 USD/thùng. Tuy nhiên, mức phục hồi khiêm tốn này không đủ bù đắp đợt bán tháo mạnh trước đó. Tính chung cả tuần, dầu Brent giảm khoảng 17%, đánh dấu mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, trong khi WTI mất khoảng 13%.

Động lực chính kéo giá dầu đi xuống xuất phát từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, làm gia tăng kỳ vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phải điều chỉnh chính sách đối ngoại, đặc biệt là cách tiếp cận cuộc chiến với Iran.

Giới đầu tư đang đánh giá khả năng Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ gia tăng sức ép chính trị đối với Nhà Trắng, thúc đẩy một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Kịch bản này, nếu trở thành hiện thực, có thể mở đường cho việc khôi phục hoạt động vận tải dầu khí qua eo biển Hormuz, đồng thời giúp nguồn cung từ Trung Đông quay trở lại thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, thị trường không chỉ phản ứng với triển vọng hạ nhiệt căng thẳng quân sự mà còn bắt đầu điều chỉnh kỳ vọng về cán cân cung - cầu dầu mỏ. Theo các chuyên gia được Reuters dẫn lời, những dấu hiệu dư cung đang xuất hiện rõ hơn trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ suy yếu, trong khi mức chênh lệch giá của dầu thô giao ngay tại Trung Đông đã quay trở lại gần mức trước khi xung đột bùng phát. Điều này cho thấy các nhà máy lọc dầu đang có thêm lựa chọn về nguồn cung, dù hoạt động vận chuyển vẫn gặp nhiều trở ngại.

Nói cách khác, thị trường đang dần chuyển từ trạng thái định giá chủ yếu theo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung sang đánh giá lại triển vọng cân bằng dầu mỏ trong trung hạn. Đây là yếu tố quan trọng khiến giá dầu mất đi một phần đáng kể phần bù rủi ro chiến tranh từng đẩy giá Brent lên những mức rất cao trong thời gian trước đó.

Tuy nhiên, triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn chưa đủ chắc chắn để tạo cơ sở cho một đợt giảm giá kéo dài. Những diễn biến mới nhất tại Trung Đông tiếp tục cho thấy rủi ro đối với hoạt động vận tải năng lượng chưa được giải quyết.

Ngày 8/11, các thông tin về những vụ nổ tại miền Nam Iran, cùng báo cáo của Iran về hai tàu chở dầu bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại khu vực eo biển Hormuz, tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết đã vô hiệu hóa một tàu thương mại tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran tại vịnh Oman.

Đáng chú ý, nguyên nhân và diễn biến cụ thể của một số vụ việc vẫn chưa được xác minh độc lập. Reuters cho biết cả Washington và Tehran đều đưa ra thông tin về các sự cố hàng hải, trong khi những nỗ lực ngoại giao thông qua Qatar vẫn đang được duy trì.

Những diễn biến này đặt thị trường dầu mỏ trước một nghịch lý: kỳ vọng chấm dứt chiến tranh đang kéo giá dầu xuống, nhưng nguy cơ gián đoạn nguồn cung thực tế vẫn hiện hữu. Eo biển Hormuz vốn là tuyến vận chuyển chiến lược đối với thị trường năng lượng toàn cầu, do đó bất kỳ sự cố nào khiến hoạt động lưu thông tàu chở dầu bị đình trệ đều có thể nhanh chóng kích hoạt làn sóng mua vào và đẩy giá tăng trở lại.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, quyết định sản lượng của OPEC+ cũng là một biến số cần theo dõi. Ngày 2/11, liên minh này thống nhất giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 ở mức của tháng 9, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp duy trì chính sách này. Quyết định cho thấy OPEC+ vẫn ưu tiên thận trọng trong điều hành nguồn cung, thay vì đẩy mạnh sản lượng trong bối cảnh triển vọng nhu cầu và tình hình địa chính trị còn nhiều bất định.

Theo đánh giá được Reuters dẫn lại từ Eurasia Group, nếu xung đột tái leo thang, giá dầu Brent có thể quay trở lại vùng 110-125 USD/thùng. Đây là kịch bản cho thấy thị trường vẫn rất nhạy cảm với những thay đổi trong cán cân an ninh tại Trung Đông, bất chấp đợt giảm sâu vừa qua.