Giá dầu hôm nay (9/10): Tăng mạnh do những lo ngại từ Trung Đông

Giá dầu tăng mạnh trong phiên thứ Năm do những lo ngại kéo dài về nguồn cung từ Trung Đông trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển tại Vịnh và eo biển Hormuz gia tăng, trong khi Mỹ cắt giảm sản lượng khi một cơn bão đe dọa các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi.

Đến 12h05 GMT, giá dầu Brent giao tháng gần nhất tăng 4,55 USD, tương đương 4,54%, lên 104,75 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn một tuần. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 4 USD, tương đương 4,53%, lên 92,28 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 2/10. Cả hai hợp đồng đều có thời điểm tăng hơn 5 USD/thùng trong phiên.

"Căng thẳng mới tại Trung Đông, với các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền xảy ra ở những khu vực nằm xa ngoài eo biển Hormuz, đã làm dấy lên trở lại những lo ngại về khả năng duy trì các dòng vận chuyển ở mức cao hơn qua điểm nghẽn chiến lược này", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Trong khi đó, Syria đang cân nhắc cung cấp hỗ trợ quân sự cho đồng minh chủ chốt Ả Rập Xê-út trong cuộc xung đột ngày càng leo thang với lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen. Một quan chức Mỹ và một quan chức quân sự Syria được thông báo về vấn đề này cho biết. Các phương án đang được cân nhắc bao gồm hỗ trợ phòng thủ hoặc triển khai lực lượng theo hướng tấn công nhằm hỗ trợ các lực lượng Yemen được Ả Rập Xê-út hậu thuẫn.

Giá dầu chốt phiên giảm trong ngày thứ Tư sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ và ưu tiên nguồn cung diesel, trong bối cảnh các chính phủ tìm cách ứng phó với giá nhiên liệu cao kỷ lục và tình trạng gián đoạn nguồn cung do cuộc chiến Iran gây ra.

"Những thông tin chi tiết mới về kế hoạch giải phóng 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của G7 đã khiến thị trường thất vọng, bởi dường như lượng dầu này được lấy từ kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng đã được công bố trước đó nhưng vẫn chưa được đưa ra thị trường đầy đủ", ông Staunovo nói.

Bên cạnh đó, các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến đường trước chiến tranh đảm nhiệm lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu - đã gia tăng trong tháng 10, khi cuộc xung đột Iran bước sang tháng thứ tám, qua đó đẩy giá dầu tăng cao.

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz trong tuần trước đã lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đúng thời điểm các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh gia tăng xuất khẩu.

“Tần suất các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền hiện ở mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu và nhiều khả năng sẽ còn gia tăng”, ông Saul Kavonic, người đứng đầu bộ phận năng lượng của MST Marquee, nhận định.

“Dòng chảy các sản phẩm dầu bị hạn chế, chi phí logistics ở mức cực đoan và khả năng Iran tiếp tục leo thang căng thẳng ở mức cao đang giữ giá dầu ở mức cao”.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi những gián đoạn nguồn cung khi một cơn bão đang tiến về các khu vực khai thác ngoài khơi của Mỹ, quốc gia khai thác dầu lớn nhất thế giới, buộc các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động tại các giàn khoan.

Shell và Chevron hôm thứ Tư cho biết họ đang cắt giảm hoạt động ngoài khơi tại vịnh Mỹ khi bão Isaias tiến đến khu vực này.

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển của Mỹ, tính đến thứ Tư, các nhà sản xuất dầu khí tại vịnh Mỹ đã tạm ngừng khoảng 25,08% sản lượng dầu hiện tại và 16,37% sản lượng khí tự nhiên hiện tại do ảnh hưởng của cơn bão.

Số liệu tồn kho của Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng hỗ trợ giá dầu khi lượng dầu thô dự trữ giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi tồn kho diesel giảm nhẹ.