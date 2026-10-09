Giá dầu hôm nay 9/10: Tăng 4%, tiến sát mốc 105 USD

Chốt phiên, giá dầu Brent tăng 4,08 USD, tương đương 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI tăng 3,21 USD, hay 3,6%, lên 91,49 USD/thùng.

Có thời điểm, cả hai hợp đồng đều tăng hơn 5 USD/thùng, trong đó Brent lên mức cao nhất kể từ ngày 29/9. Thị trường lo ngại Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi bão Isaias được dự báo đổ bộ vào ngày 10/10 và đe dọa hoạt động khai thác dầu khí tại Vịnh Mexico.

Đà tăng của giá dầu phần nào thu hẹp khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Iran và cam kết Mỹ sẽ không tấn công nước này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Washington đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Iran dự kiến đưa ra câu trả lời trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn. Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/10 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những cá nhân, mạng lưới và 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran. Washington cho biết động thái này nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu tại vùng Vịnh và eo biển Hormuz cũng tiếp tục được thị trường theo dõi. Trước khi xung đột nổ ra, tuyến hàng hải này vận chuyển lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu. Trong tháng 10, số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, ngay cả khi các nhà sản xuất vùng Vịnh tăng xuất khẩu.

Trong khi đó, những diễn biến tại khu vực cũng làm gia tăng rủi ro đối với các cơ sở xuất khẩu dầu của Arab Saudi. Pháp và Arab Saudi đang nghiên cứu một số phương án sử dụng khí tài quân sự của Pháp để hỗ trợ bảo vệ cảng dầu Yanbu, theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pháp, Tướng Fabien Mandon.

Syria cũng đang cân nhắc hỗ trợ quân sự cho đồng minh chủ chốt Arab Saudi trong cuộc xung đột với lực lượng Houthi tại Yemen, theo một quan chức Mỹ và một quan chức quân đội Syria được thông báo về vấn đề này.

Ở phía nguồn cung, thị trường tiếp tục chịu tác động từ những gián đoạn liên quan đến xung đột. Một ngày trước đó, giá dầu chốt phiên giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc xả dầu từ các kho dự trữ và ưu tiên nguồn cung diesel, trong bối cảnh các chính phủ ứng phó với giá nhiên liệu cao kỷ lục và những gián đoạn nguồn cung do xung đột.

Bão Isaias tiếp tục tạo thêm một rủi ro khác đối với nguồn cung dầu của Mỹ. Cơn bão đang di chuyển về phía các khu vực khai thác dầu ngoài khơi tại Vịnh Mexico, buộc các công ty phải tạm dừng hoạt động tại các giàn khoan.

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Hàng hải Mỹ, tính đến ngày 9/10, các nhà sản xuất dầu khí tại Vịnh Mexico đã tạm ngừng khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại của khu vực.