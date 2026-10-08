Giá dầu hôm nay 8/10: Xuống sát 100 USD khi kế hoạch xả kho dự trữ được đẩy mạnh

Chốt phiên, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 38 cent, tương đương 0,38%, xuống 100,20 USD/thùng, trong khi đó, dầu WTI giảm 1,16 USD, hay 1,3%, xuống 88,28 USD/thùng.

IEA cho biết các thành viên sẽ hoàn tất những đợt xả kho đã công bố trước đó trong thời gian nhanh nhất có thể. Quá trình này có thể đưa khoảng 100 triệu thùng dầu ra thị trường. Tuy nhiên, theo Reuters, các nhà phân tích và một số chính phủ lưu ý rằng con số trên không nhất thiết đồng nghĩa IEA sẽ tiến hành một đợt can thiệp mới với quy mô tương đương.

Tại châu Âu, Pháp sẽ đưa 10 triệu thùng diesel từ các kho dự trữ chiến lược ra thị trường, Franceinfo đưa tin ngày 7/10, dẫn các nguồn tin không được tiết lộ danh tính. Việc ưu tiên các sản phẩm chưng cất như diesel phản ánh tình trạng nguồn cung nhiên liệu thành phẩm đang chịu áp lực lớn hơn trong bối cảnh xung đột làm gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định việc xả kho có thể giúp giảm bớt áp lực nguồn cung tại châu Âu và qua đó làm giảm một phần nhu cầu đối với dầu WTI của Mỹ.

Tại Mỹ, dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 2/10, lượng dầu tồn kho giảm 3,2 triệu thùng, xuống 424,1 triệu thùng, trái với dự báo tăng 1,7 triệu thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.

Tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng giảm trong tuần, trong khi tồn kho xăng tăng.

Dù nguồn cung từ các kho dự trữ được đẩy nhanh, thị trường vẫn đối mặt với nhiều rủi ro gián đoạn. Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM, cho rằng giới đầu tư chưa tin đà phục hồi gần đây của nguồn cung và xuất khẩu dầu từ Trung Đông có thể duy trì. Giá dầu còn được hỗ trợ bởi nguy cơ thời tiết tại Mỹ và các cuộc xung đột tiếp diễn ở Trung Đông và Ukraine.

Tại Yemen, lực lượng Houthi đã tấn công sân bay quốc tế Aden bằng tên lửa và máy bay không người lái, theo Bộ Giao thông Vận tải nước này. Reuters đưa tin vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn, và các lực lượng chính phủ được Arab Saudi hỗ trợ ngày càng căng thẳng.

Căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran cũng tiếp tục là một yếu tố rủi ro. Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng những “yêu cầu và ý tưởng” của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân không phù hợp với yêu cầu của Tehran. Phát biểu này được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói Iran cần cắt giảm hoạt động làm giàu uranium để chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn khi 2 bên vẫn tiếp tục tấn công nhau.

Russell Hardy, Giám đốc điều hành Vitol, cho biết ngày 6/10 rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cùng với việc mất nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông, đang khiến thị trường nhiên liệu thắt chặt.

Tại Mỹ, một yếu tố rủi ro khác đến từ thời tiết. Các nhà dự báo ngày 6/10 cho biết một vùng áp thấp đang hình thành tại Vịnh Mexico có thể trở thành cơn bão nhiệt đới Đại Tây Dương đầu tiên trong năm nay trong vòng hai ngày và có khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở dầu khí của Mỹ, Reuters đưa tin.

Theo EIA, sản lượng dầu thô tại Vịnh Mexico của Mỹ đạt 2,05 triệu thùng/ngày trong tháng 9, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng dầu thô của nước này.