Giá dầu hôm nay (8/10): Tăng trước các nguy cơ đối với nguồn cung

Giá dầu tăng trong phiên thứ Tư, với hợp đồng dầu Brent duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung tại Trung Đông tiếp diễn và một cơn bão đang hướng về các khu vực khai thác dầu khí của Mỹ.

Đến 12h00 GMT, giá dầu Brent tăng 75 cent, tương đương 0,75%, lên 101,33 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 39 cent, tương đương 0,44%, lên 89,83 USD/thùng.

Chuyên gia Tamas Varga của PVM cho biết các nhà đầu tư chưa bị thuyết phục rằng đà gia tăng nguồn cung và xuất khẩu dầu gần đây từ Trung Đông có thể duy trì bền vững. Theo ông Varga, áp lực giảm giá dầu đã suy yếu do cơn bão đang tiến vào Mỹ, cùng với những diễn biến xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Tại Yemen, lực lượng Houthi hôm thứ Tư đã tấn công sân bay quốc tế Aden bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái mang chất nổ, Bộ Giao thông Vận tải nước này cho biết, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và các lực lượng chính phủ được Ả Rập Xê-út hỗ trợ gia tăng.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters hôm thứ Tư rằng những "yêu cầu và đề xuất" của Washington liên quan đến chương trình hạt nhân Iran trái ngược với các yêu cầu của Tehran. Phát biểu này được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Tehran phải cắt giảm hoạt động làm giàu uranium để chấm dứt chiến tranh với Washington.

Tại Ukraine, lực lượng nước này hôm thứ Tư tấn công hai cơ sở dầu mỏ của Nga, trong khi Nga tiến hành nhiều đợt không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, theo các quan chức Ukraine.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga cùng với sự sụt giảm hoạt động lọc dầu tại Trung Đông đang khiến thị trường nhiên liệu thắt chặt hơn, Tổng giám đốc Vitol Russell Hardy cho biết hôm thứ Ba.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã tổ chức một cuộc họp không chính thức vào lúc 13h00 giờ địa phương (11h00 GMT) hôm thứ Tư để thảo luận về đề xuất giải phóng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ, theo hai nhà ngoại giao Liên minh châu Âu. Mục tiêu là giảm áp lực lên người tiêu dùng và các ngành công nghiệp trước tình trạng giá năng lượng tăng mạnh.

Hợp đồng dầu diesel chuẩn châu Âu được giao dịch ở mức cao hơn khoảng 77 USD/thùng so với dầu Brent vào lúc 10h08 GMT hôm thứ Tư, tăng 13% trong ngày.

"Việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược sẽ giúp kiềm chế các đợt tăng giá đột biến trong ngắn hạn bằng cách bù đắp sự sụt giảm của lượng dầu trong các kho thương mại. Tuy nhiên, những đợt giải phóng này chỉ mang lại sự hỗ trợ tạm thời, bởi chúng không giải quyết tình trạng nguồn cung toàn cầu đang thắt chặt về mặt cơ bản", các chuyên gia phân tích của UBS nhận định.

Tại Mỹ, các nhà dự báo hôm thứ Ba cho biết một cơn bão đang hình thành trên Vịnh Mexico có thể trở thành cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 trong vòng hai ngày và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở dầu khí.

Các khu vực ngoài khơi nằm trên đường đi dự kiến của cơn bão hiện chiếm khoảng 15% sản lượng dầu thô và 5% sản lượng khí tự nhiên của Mỹ.

Tim Waterer, trưởng bộ phận phân tích của KCM Trade, cho rằng cơn bão là một "yếu tố phức tạp không mong muốn" đối với thị trường dầu mỏ, bởi nó làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động khai thác và lọc dầu trong bối cảnh thị trường vốn đã phải đối mặt với hàng loạt vấn đề liên quan đến nguồn cung.