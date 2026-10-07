Giá dầu hôm nay 7/10: Đi ngang khi nguồn cung Trung Đông hồi phục

Chốt phiên, giá dầu Brent tăng 26 cent, tương đương 0,3%, lên 100,58 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 1 cent, chốt phiên ở 89,44 USD/thùng.

Giám đốc điều hành Vitol, một trong những tập đoàn kinh doanh hàng hóa lớn nhất thế giới, cho biết, khoảng 12 triệu thùng dầu thô/ngày và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu/ngày đã được vận chuyển khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua. Lượng dầu này được đánh giá đủ lớn để phần nào làm dịu áp lực tăng giá trên thị trường.

Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết, lượng dầu được vận chuyển qua Đường ống Đông-Tây tới trung tâm xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ đã đạt 5,8 triệu thùng tính đến sáng thứ Ba. Việc khôi phục các tuyến vận chuyển thay thế đang giúp Arab Saudi duy trì dòng xuất khẩu trong bối cảnh hoạt động vận tải qua khu vực vẫn đối mặt nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, nguy cơ nguồn cung Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn vẫn ngăn giá dầu giảm sâu. Hai sân bay tại Jazan và Najran của Arab Saudi đã bị tấn công trong tối thứ Hai

Các cuộc tấn công diễn ra trong lúc lực lượng chính phủ Yemen mở chiến dịch lớn nhằm giành lại lãnh thổ từ lực lượng Houthi. Riyadh cũng tăng cường các cuộc không kích để hỗ trợ chiến dịch, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng trong khu vực.

Tại châu Âu, thị trường cũng theo dõi diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine sau khi có thông tin từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn.

Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Arab Saudi, theo dữ liệu của Mỹ năm 2025. Các lệnh trừng phạt nhằm hạn chế năng lượng Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đã góp phần hỗ trợ giá dầu kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu năm 2022. Nếu đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tăng trở lại, qua đó tạo thêm nguồn cung cho thị trường.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến họp vào tuần tới để thảo luận chi tiết về kế hoạch đưa diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường. G7 hôm thứ Sáu tuần trước đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng diesel và dầu thô, đồng thời cam kết không áp dụng các hạn chế xuất khẩu năng lượng.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh giá diesel tăng mạnh, khi các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine làm giảm xuất khẩu dầu và gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu. Diesel có vai trò quan trọng đối với vận tải đường bộ, nông nghiệp và sản xuất công nghiệp, nên tình trạng thiếu hụt nhiên liệu này đang trở thành vấn đề kinh tế và chính trị đáng chú ý.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày thứ Ba dự báo sản lượng dầu toàn cầu sẽ giảm từ mức kỷ lục 106,3 triệu thùng/ngày năm 2025 xuống 101,1 triệu thùng/ngày năm 2026, trong khi nhu cầu giảm từ 104,4 triệu thùng/ngày xuống 102,4 triệu thùng/ngày.

EIA dự báo thị trường sẽ phục hồi trong năm 2027, với sản lượng dầu toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 109,6 triệu thùng/ngày và nhu cầu đạt 104,6 triệu thùng/ngày.