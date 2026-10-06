Giá dầu hôm nay 6/10: Giảm khi xuất khẩu Trung Đông tăng, G7 cam kết bổ sung nguồn cung

Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 1,93 USD, tương đương 1,89%, xuống 100,32 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,68 USD, hay 1,84%, xuống 89,43 USD/thùng.

Dữ liệu vận tải biển công bố hôm thứ Hai cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã vượt mức trước xung đột trong 4/7 ngày của tuần cuối tháng 9, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Diễn biến này làm giảm phần nào lo ngại về khả năng nguồn cung dầu thô từ khu vực bị gián đoạn kéo dài.

Theo Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, dù các tàu chở dầu vẫn đối mặt với rủi ro, việc dòng dầu được đưa ra thị trường nhiều hơn có thể giúp cải thiện triển vọng nguồn cung.

Bên cạnh đó, G7 hôm thứ Sáu nhất trí giải phóng tổng cộng 100 triệu thùng diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp dụng các hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này được kỳ vọng bổ sung nguồn cung cho thị trường trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu vẫn chịu sức ép.

Tuy nhiên, thị trường vẫn hoài nghi về quy mô thực tế của nguồn cung bổ sung. Pavel Molchanov, chuyên gia phân tích tại Raymond James, cho rằng chưa rõ bao nhiêu trong số lượng dầu dự kiến giải phóng theo thỏa thuận mới sẽ thực sự là nguồn cung bổ sung, thay vì được tính vào phần còn lại của kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng dầu khẩn cấp do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) điều phối và công bố hồi tháng 3.

Tổng giám đốc IEA Fatih Birol cho biết các nước thành viên đã giải phóng khoảng 2/3 trong tổng số 400 triệu thùng theo kế hoạch này.

Trong lĩnh vực lọc dầu, BP đang điều chỉnh hoạt động tại các nhà máy để ưu tiên sản xuất diesel. Tổng giám đốc Meg O'Neill cho biết tại hội nghị Energy Intelligence ở London hôm thứ Hai rằng tập đoàn đang tăng sản lượng diesel nhằm đáp ứng tình trạng nguồn cung nhiên liệu căng thẳng.

Dù xuất khẩu dầu thô Trung Đông đã có dấu hiệu phục hồi, rủi ro đối với nguồn cung vẫn ở mức cao. Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, cho rằng việc chưa đạt được một lệnh ngừng bắn tại Trung Đông cùng giao tranh giữa Arab Saudi và lực lượng Houthi có thể tiếp tục đe dọa các cơ sở năng lượng và tàu thuyền, qua đó duy trì phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu.

Amin Nasser, Tổng giám đốc Saudi Aramco, cũng cảnh báo nguồn cung dầu thô và nhiên liệu đã lọc có thể tiếp tục căng thẳng. Theo ông, việc bổ sung lại lượng dầu tồn kho trên toàn cầu sau các đợt rút dầu khẩn cấp có thể mất tới hai năm.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm xuống 283 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1982, theo dữ liệu Bộ Năng lượng Mỹ công bố hôm thứ Hai. Điều này cho thấy dư địa bổ sung dự trữ của Mỹ vẫn là một yếu tố được thị trường quan tâm khi nguồn cung toàn cầu chịu nhiều biến động.

Trong khi đó, OPEC+ đã trì hoãn cuộc đánh giá nhằm xác định hạn ngạch sản lượng năm 2027 của các thành viên. Cuộc xung đột tại Iran đã làm gián đoạn các dự án mở rộng công suất ở Trung Đông, khiến triển vọng về năng lực sản xuất trong tương lai trở nên khó xác định.

Ở một diễn biến khác, Saudi Aramco bất ngờ giảm giá bán dầu thô tháng 11 cho khách hàng châu Á xuống mức thấp nhất trong 6 năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh dầu tiếp tục điều chỉnh chiến lược trước những biến động về dòng chảy dầu thô, chi phí vận chuyển và rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.