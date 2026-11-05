Giá dầu hôm nay 5/11: Lao dốc gần 9%, chạm đáy 2 tháng

Kết phiên, giá dầu Brent giảm 8,98 USD, tương đương 8,7%, xuống 94,62 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI mất 7,97 USD, hay 8,3%, còn 88,12 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 31/8.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đặt Tổng thống Donald Trump trước hai lựa chọn: tìm cách rút khỏi cuộc xung đột thông qua đàm phán hoặc tiếp tục leo thang quân sự với những rủi ro lớn hơn. Hai nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận của giới chức vùng Vịnh cho Reuters biết thất bại bầu cử khiến vị thế chính trị của ông Trump suy yếu. Một Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát có thể hạn chế những lựa chọn quân sự của Tổng thống, tạo thêm động lực để Washington tìm kiếm thỏa thuận.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích vùng Vịnh cảnh báo kết quả bầu cử chưa đồng nghĩa xung đột chắc chắn sẽ sớm hạ nhiệt.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Trump nói với Financial Times rằng Mỹ không có kế hoạch tấn công Iran trong tương lai gần. Sang ngày thứ Tư, ông thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Reuters dẫn nhận định của Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết, quyền kiểm soát Quốc hội của Đảng Dân chủ có thể khiến ngân sách quân sự Mỹ dành cho Trung Đông chịu sức ép cắt giảm. Điều này có thể thúc đẩy khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình sớm hơn. Lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên, cùng tuyên bố của Tổng thống Trump về việc không có kế hoạch tấn công Iran trong thời gian gần, đang gây thêm sức ép giảm giá lên thị trường.

Qatar đang đẩy mạnh vai trò trung gian nhằm ngăn các cuộc tấn công tái diễn và xung đột tiếp tục lan rộng sau cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn chưa rõ ràng. Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters hôm thứ Ba rằng Tehran và Washington còn cách rất xa một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Dữ liệu theo dõi tàu biển của Vortexa cho thấy xuất khẩu dầu thô, condensate và các sản phẩm lọc dầu của các nước vùng Vịnh, không bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đạt trung bình 17,1 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Con số này giảm so với 18,9 triệu thùng/ngày trong tháng 9, nhưng vẫn bằng khoảng 75% mức trước xung đột.

Trong khi đó, Bloomberg dẫn lời những người am hiểu vấn đề cho biết UAE đang cân nhắc xây dựng đường ống dẫn dầu thứ ba để đưa dầu thô ra ngoài eo biển Hormuz. Động thái này nằm trong nỗ lực giảm đáng kể sự phụ thuộc của nước này vào tuyến vận tải chiến lược.

Tại Mỹ, lượng tồn kho dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất đều giảm trong tuần trước, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Cụ thể, tồn kho dầu thô giảm 865.000 thùng, xuống còn 409,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 30/10. Trái lại, các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters dự báo tồn kho sẽ tăng 877.000 thùng.