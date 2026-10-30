Giá dầu hôm nay 30/10: Giảm trước kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán

Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 44 cent, tương đương 0,38%, xuống 114,88 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI mất 78 cent, hay 0,76%, còn 102 USD/thùng.

Trong phiên, cả hai loại dầu chuẩn có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng, sau khi tăng lần lượt 1,3% và 3% trong phiên trước đó.

Theo Reuters, hai tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil và Chevron đã hủy kế hoạch cử lãnh đạo tham dự một triển lãm dầu khí lớn tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tuần tới do lo ngại an ninh.

Hôm thứ Năm 29/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công các nhà máy lọc dầu Ras Tanura và Rabigh của Arab Saudi, một cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco tại Abqaiq cùng một số sân bay trong nước. Phía Arab Saudi chưa lập tức xác nhận các tuyên bố này.

Reuters dẫn lời ông John Kilduff, đối tác tại công ty đầu tư năng lượng Again Capital, cho biết, thông tin về những vụ tấn công mới đã giúp giá dầu phục hồi một phần mức giảm vào cuối phiên.

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình. Thông tin được tờ báo dẫn từ các quan chức Mỹ và những người am hiểu vấn đề.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định, giá dầu chịu sức ép khi các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Trung Đông được nối lại.

Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn chưa rõ ràng. Một quan chức được thông báo về các cuộc thương lượng cho biết, các nhà trung gian Qatar đã đưa ra dự thảo thỏa thuận mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran bác bỏ các đề xuất, cho rằng chúng không thể chấp nhận và chưa đủ để cấu thành một đề nghị thực sự.

Ngoại trưởng Iran hôm thứ Tư cho biết Tehran vẫn để ngỏ cơ hội cho ngoại giao và cũng nêu khả năng kế hoạch kéo dài bảy ngày do Iran đề xuất có thể hoàn tất trong chưa đầy một tuần nếu được thông qua.

Tại Trung Đông, liên minh do Arab Saudi dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía miền đông nước này vào sáng sớm thứ Năm.

Các nhà phân tích của Gelber and Associates nhận định trong báo cáo hôm thứ Năm rằng vụ đánh chặn cho thấy những mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trong khu vực vẫn hiện hữu, bất chấp các nỗ lực nối lại đàm phán. Trước đó một ngày, lực lượng chính phủ Yemen cho biết Houthi đã tấn công sân bay Aden.

Rủi ro trên các tuyến vận tải biển cũng thu hút sự chú ý của thị trường. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết ba tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy trong vòng 24 giờ khi tìm cách đi theo một tuyến đường không được phép ở phía nam eo biển Hormuz.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung dầu và nhiên liệu từ Nga tăng lên góp phần hạn chế đà tăng của giá dầu.

Theo báo cáo cuối ngày thứ Tư của các nhà phân tích JPMorgan, chưa ghi nhận thêm vụ tấn công nào được xác nhận nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga kể từ vụ việc tại nhà máy lọc dầu Ryazan hôm 15/10. Khoảng thời gian gián đoạn này đã tạo điều kiện cho hoạt động lọc dầu phục hồi. Sản lượng lọc dầu của Nga tăng 350.000 thùng/ngày trong tuần trước, lên 4 triệu thùng/ngày, theo báo cáo.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết tồn kho dầu thô và các sản phẩm chưng cất giảm trong tuần kết thúc ngày 23/10 do nhu cầu tăng, trong khi tồn kho xăng đi lên.