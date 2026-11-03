Giá dầu hôm nay 3/11: Giảm mạnh, xuống dưới mốc 105 USD

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu Brent giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%, xuống còn 104,77 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI mất 7,66 USD, hay 7,36%, còn 96,46 USD/thùng. Trong phiên, Brent có thời điểm lùi xuống 103,28 USD/thùng, còn WTI chạm 95,15 USD/thùng.

Theo Reuters, thị trường chịu sức ép sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei đã trao cho chính phủ một số thẩm quyền nhất định để tiến hành đàm phán hòa bình. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ tìm cách giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Các cuộc tiếp xúc giữa Iran và các bên trung gian Qatar đã diễn ra trong nhiều ngày nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Iran muốn đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh và cho rằng một thỏa thuận như vậy có thể đạt được.

Tối cùng ngày, các nhà trung gian Qatar đã đến Tehran để trao đổi với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Reuters dẫn nhận định của Pavel Molchanov, nhà phân tích tại Raymond James, cho biết, những dấu hiệu tiến triển trong đàm phán đã gây sức ép lên giá dầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn có lý do để thận trọng, bởi nhiều tín hiệu tích cực trong những tháng qua chưa mang lại kết quả thực chất.

Trước đó, giá dầu Brent kết thúc tháng 10 ở mức cao nhất trong sáu tháng, khi giới giao dịch lo ngại xung đột Trung Đông có thể tiếp tục leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào thứ Ba.

Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, cho biết thị trường dầu mỏ vẫn đặc biệt nhạy cảm với các thông tin liên quan đến Trung Đông. Lo ngại xung đột leo thang đã đẩy giá dầu lên trong tuần trước, nhưng kỳ vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran được nối lại lại khiến giá giảm mạnh vào đầu tuần này.

Diễn biến trên thị trường cũng chịu tác động từ tình hình vận tải dầu qua eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thêm những vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Dù vậy, một số dữ liệu cho thấy hoạt động xuất khẩu từ các nước sản xuất lớn đang có dấu hiệu cải thiện.

Hai trong ba công ty theo dõi hoạt động vận tải biển cho biết lượng dầu thô xuất khẩu của Arab Saudi trong tháng 10 tăng so với tháng trước, bất chấp các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Nguồn cung toàn cầu đã chịu tổn thất đáng kể kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và buộc thị trường phải sử dụng lượng dầu dự trữ.

Dù giá dầu vừa giảm mạnh, triển vọng nguồn cung vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Goldman Sachs nhận định trong báo cáo công bố hôm Chủ nhật rằng giá dầu Brent có thể tăng lên 140 USD/thùng trong năm 2027 nếu sản lượng tại khu vực vùng Vịnh duy trì thấp hơn mức bình quân năm 2025 khoảng 3,5 triệu thùng/ngày.

Ngân hàng này cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ và phần bù rủi ro duy trì ở mức cao trong thời gian dài là những yếu tố có thể tiếp tục đẩy giá dầu đi lên.