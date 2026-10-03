Giá dầu hôm nay 3/10: Giảm khi châu Âu nhất trí giải phóng diesel từ kho dự trữ

Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 6 cent, tương đương 0,06%, xuống 102,25 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI giảm 1,76 USD, hay 1,90%, xuống 91,11 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, Brent tăng 0,11%, trong khi WTI giảm 1,6%.

Các quốc gia Liên minh châu Âu đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm diesel từ các kho dự trữ, theo một nguồn tin nắm rõ cuộc thảo luận nói với Reuters. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị châu Âu sử dụng lượng nhiên liệu dự trữ nhằm hạ giá và giảm nhu cầu nhập khẩu diesel từ Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng cho biết ông đang cân nhắc cấm xuất khẩu diesel của Mỹ, làm gia tăng sức ép đối với các nước châu Âu vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhiên liệu bên ngoài.

Theo đề xuất của Pháp được đưa ra trong các cuộc thảo luận, các nước châu Âu có thể giải phóng 50 triệu thùng diesel, trong khi các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) giải phóng thêm 50 triệu thùng dầu thô. Reuters dẫn ba nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết, với phương án này, châu Âu sẽ giải phóng một phần lượng diesel trong khoảng thời gian 20 ngày.

Tuy nhiên, chưa rõ toàn bộ các thành viên G7 có nhất trí với khối lượng giải phóng nhiên liệu theo đề xuất của Pháp hay không. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 hôm thứ Sáu.

Việc châu Âu cân nhắc sử dụng kho dự trữ cho thấy trọng tâm của căng thẳng trên thị trường năng lượng đang dịch chuyển. Theo Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nguồn cung dầu thô không còn là vấn đề lớn nhất khi dòng dầu từ Trung Đông đang phục hồi, trong khi nguồn cung các sản phẩm lọc dầu vẫn hạn chế do công suất và sản lượng lọc dầu tại Trung Đông và Nga giảm.

Thị trường cũng đang chịu tác động từ nhiều yếu tố địa chính trị khác. John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho rằng diễn biến quan hệ Mỹ-Iran và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường dầu. Theo ông, sức ép kinh tế là một trong những yếu tố có thể thúc đẩy Iran quay lại bàn đàm phán.

Giá dầu đã tăng trong phiên thứ Năm sau khi Reuters đưa tin các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đình chỉ xuất khẩu các sản phẩm dầu trong tháng 10 nhằm bảo toàn nguồn cung trong nước. Giá cũng được hỗ trợ bởi thông tin trên Wall Street Journal rằng Mỹ đang đưa thêm một tàu sân bay và tới 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh Trump cân nhắc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Việc giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ có thể làm thay đổi cán cân cung cầu nếu nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục phục hồi. Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định một đợt giải phóng dự trữ mới có thể đủ để đưa thị trường trở lại trạng thái dư cung nhẹ trong kịch bản dòng dầu từ Trung Đông tiếp tục cải thiện.

Dù vậy, thị trường vật chất vẫn cho thấy nguồn cung chưa hoàn toàn nới lỏng. Barclays cho biết, tồn kho tiếp tục giảm, trong khi các lô hàng giao gần đang được giao dịch với mức chênh lệch cao so với các hợp đồng giao xa hơn - dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn thiếu nguồn cung trong ngắn hạn.

Barclays vì vậy nâng dự báo giá Brent quý IV thêm 20 USD/thùng lên 115 USD và nâng dự báo giá trung bình năm 2026 lên 100 USD/thùng.