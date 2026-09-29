Giá dầu hôm nay (29/9): Tăng trở lại khi đàm phán Mỹ - Iran lại rơi vào bế tắc

Giá dầu tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ một thỏa thuận hòa bình do Iran đề xuất nhằm giải quyết xung đột giữa hai nước và mở lại eo biển Hormuz.

Đến 12h06 GMT, giá dầu Brent tăng 2,98 USD, tương đương 2,86%, lên 107,30 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 15/9. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,81 USD, tương đương 3,04%, lên 95,22 USD/thùng.

"Giá dầu dường như đã tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran", Hamad Hussain - chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định.

Iran công bố đề xuất hòa bình vào tuần trước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, cho biết đề xuất này đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua các nhà trung gian Qatar. Ông Trump hôm thứ Bảy cho biết đã bác bỏ kế hoạch, nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Axios hôm Chủ nhật lại cho biết ông kỳ vọng các nhà đàm phán Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành thêm các cuộc thảo luận trong tuần này.

"Trong khi lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz tăng lên đang làm giảm một phần áp lực tăng giá, bức tranh lớn hơn cho thấy thị trường dầu vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung", ông Hussain nói.

Liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tại Yemen cho biết vào sáng sớm thứ Bảy rằng đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo và hai máy bay không người lái do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng về phía Saudi Arabia.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất chủ chốt ở Trung Đông đã phục hồi trong tháng 9 lên 12,8 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2, theo dữ liệu sơ bộ của Kpler công bố hôm thứ Hai. Đà phục hồi diễn ra khi Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tăng xuất khẩu.

Lượng xuất khẩu phục hồi sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được cải thiện. Theo dữ liệu, lưu lượng dầu qua eo biển này dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9, trong bối cảnh Saudi Arabia chuyển hướng một phần xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sang cảng Ras Tanura ở phía đông sau các cuộc tấn công làm hư hại tuyến đường ống Đông-Tây.

Giá dầu Brent tăng nhẹ 0,4% trong tuần trước, trong khi WTI giảm hơn 7% do lo ngại Mỹ có thể cấm xuất khẩu diesel nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu đang ở mức kỷ lục. Động thái này có thể khiến hoạt động lọc dầu tại Mỹ bị thu hẹp.

Trong tuần trước, mức chênh lệch giá của dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp tại châu Âu so với giá dầu Brent tương lai đã tăng lên mức kỷ lục khoảng 95 USD/thùng, sau khi ông Trump bày tỏ ủng hộ ý tưởng cấm xuất khẩu diesel nhằm kéo giảm giá nhiên liệu, vốn đã tăng lên mức cao kỷ lục do tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu.

Goldman Sachs nhận định châu Âu và đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Brazil và Mexico, là những điểm đến chủ chốt của dầu diesel xuất khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, một cú sốc thắt chặt nguồn cung diesel có khả năng nhanh chóng lan sang các khu vực khác trên thế giới, trong đó có châu Á, khi Mỹ Latinh và châu Âu gia tăng cạnh tranh đối với lượng diesel còn lại từ các nước như Ấn Độ.

"Chúng tôi ước tính mỗi tuần Mỹ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu diesel sẽ khiến giá diesel bán buôn tại châu Âu tăng thêm 3 USD/thùng, tương đương chỉ dưới 2%", Goldman Sachs cho biết.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Hai cho biết quân đội Ukraine đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga tại vùng Krasnodar.