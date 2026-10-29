Giá dầu hôm nay (29/10): Tăng khi những lo ngại về nguồn cung vẫn hiện hữu

Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Ả Rập Xê-út, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, làm dấy lên những lo ngại về rủi ro nguồn cung do những bất ổn tại khu vực Trung Đông.

Vào lúc 13h13 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,14 USD, tương đương 1%, lên 115,02 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,71 USD, tương đương 1,7%, lên 101,61 USD/thùng.

Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, hôm thứ Ba tuyên bố đã tấn công bằng tên lửa vào nhà máy lọc dầu lớn nhất Ả Rập Xê-út, làm gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới. Chính quyền Ả Rập Xê-út chưa lập tức xác nhận vụ tấn công nhằm vào cơ sở có công suất chế biến 550.000 thùng/ngày này.

Hôm thứ Tư, Houthi kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức khỏi sân bay quốc tế Aden, nơi đặt trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Các chiến lược gia hàng hóa của ING nhận định hôm thứ Tư rằng, hiện tại, thị trường đang phản ánh khả năng căng thẳng leo thang trở lại ngày càng lớn.

"Giá dầu vẫn duy trì ở mức cao khi thị trường chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về bước đi tiếp theo của Tổng thống Donald Trump đối với Iran", nhóm chuyên gia cho biết.

Họ nói thêm: "Nếu chúng ta vượt qua cuộc bầu cử mà không xảy ra các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, điều đó có thể đủ để phần bù rủi ro trên thị trường bắt đầu thu hẹp". Nhận định này đề cập đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Trong khi đó, theo các nguồn tin thị trường dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm. Cụ thể, lượng dầu thô dự trữ trong tuần kết thúc ngày 23/10 giảm 2,03 triệu thùng, trái ngược với dự báo tăng 15.000 thùng trong cuộc khảo sát các nhà phân tích của Reuters.

"Các số liệu sơ bộ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ suy giảm đang góp phần củng cố đà tăng của giá dầu", ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định.

Số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến được công bố vào cuối ngày thứ Tư.

Thị trường cũng sẽ theo dõi cuộc họp của các nước sản xuất dầu thuộc liên minh OPEC+ vào Chủ nhật. Theo những nguồn tin am hiểu vấn đề, các nước này được dự báo sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 12.

Sản lượng khai thác dầu khí của phần lớn trong số 7 thành viên chủ chốt của OPEC+, gồm Ả Rập Xê-út, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman, hiện thấp hơn các mục tiêu sản lượng đã đề ra.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô của Nga qua các cảng ở biển Baltic và biển Đen có thể giảm trong tháng tới, khi các nhà máy lọc dầu trong nước tăng sản lượng dầu diesel sau một thỏa thuận với Washington trong tháng này, theo nhận định của các nhà giao dịch.