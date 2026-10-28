Giá dầu hôm nay 28/10: Giảm khi đàm phán Trung Đông xoa dịu lo ngại nguồn cung

Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 1,93 USD/thùng, tương đương 1,67%, xuống 113,88 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI mất 1,86 USD/thùng, hay 1,83%, còn 99,90 USD/thùng.

Hôm thứ Ba, ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran, đã gặp Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei, một ngày sau các cuộc đàm phán với đại diện Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Bốn quốc gia đã nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hợp tác về hòa bình và an ninh.

Dù vậy, triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa rõ ràng. Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Arab Saudi, một trong những nhà sản xuất dầu chủ chốt thế giới.

Trong báo cáo, các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định, các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhằm vào Arab Saudi cùng sự hiện diện quân sự ngày càng mở rộng tại vùng Vịnh tiếp tục tạo ra rủi ro đối với nguồn cung. Tuy nhiên, các thông tin ngoại giao đang giúp thu hẹp phần nào khoản cộng thêm vào giá dầu do lo ngại rủi ro.

Theo dữ liệu của Viện Washington về Chính sách Cận Đông, tháng 10 ghi nhận số vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại cao nhất tại eo biển Hormuz và các tuyến đường thủy lân cận kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi các sự cố an ninh hàng hải toàn cầu vào năm 2017.

Ngân hàng UBS cho biết lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã tăng lên, nhưng số vụ tấn công tàu cũng gia tăng. Theo ngân hàng này, rủi ro có thể nghiêm trọng hơn nếu sự hỗ trợ của hải quân Mỹ suy giảm.

Tuần trước, giá dầu Brent tăng vượt 117 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4, sau làn sóng tấn công của Iran nhằm vào các tàu chở dầu quanh eo biển Hormuz.

UBS dự báo giá Brent sẽ duy trì ở mức cao, gần 110 USD/thùng vào cuối năm, tăng so với dự báo trước đó là 100 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích của Commerzbank, kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột với Iran. Nhóm phân tích cho rằng nếu tái đắc cử, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể tìm cách thay đổi chế độ tại Iran.

Ở diễn biến khác, xuất khẩu dầu thô của Nga qua các cảng tại biển Baltic và biển Đen được dự báo giảm trong tháng tới.

Ba nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu Nga chế biến đã tăng 25% trong nửa cuối tháng 10 so với đầu tháng. Mức tăng diễn ra sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kéo dài của Ukraine nhằm vào những cơ sở này chấm dứt.