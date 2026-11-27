Các thông tin về vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Xê-út và sự cố tàu chở dầu nghi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz đã làm gia tăng phần bù rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, triển vọng dư cung trong những tháng tới, cùng áp lực từ lạm phát và đồng USD mạnh, vẫn hạn chế đà tăng của giá dầu.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 26/11, dầu Brent có thời điểm giảm 0,87%, xuống còn 93,79 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 0,42%, xuống 83,33 USD/thùng. Sau đó, giá Brent đảo chiều tăng nhẹ, lên 94,96 USD/thùng, tương đương mức tăng 0,37% vào lúc 12h11 GMT. WTI vẫn chịu áp lực giảm, xuống 84,44 USD/thùng.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên là những thông tin liên quan đến an ninh năng lượng tại vùng Vịnh. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Xê-út, đồng thời nhắm mục tiêu vào khu vực tài chính ở thủ đô Riyadh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thông tin về vụ tấn công mới được phía Houthi tuyên bố, trong khi nhà chức trách Ả Rập Xê-út và Saudi Aramco chưa lập tức đưa ra phản hồi xác nhận. Vì vậy, thị trường hiện vẫn phải đánh giá mức độ thiệt hại thực tế cũng như khả năng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, lọc dầu và xuất khẩu của Ả Rập Xê-út. Dù vậy, chỉ riêng nguy cơ một trung tâm năng lượng quan trọng của quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới bị tấn công cũng đủ khiến giới giao dịch thận trọng hơn.

Rủi ro càng gia tăng khi eo biển Hormuz tiếp tục xuất hiện những diễn biến đáng lo ngại. Truyền thông Iran đưa tin các tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy khi di chuyển qua khu vực này. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết có hai tàu chở dầu gặp sự cố ở phía bắc cảng Khasab của Oman, trong đó một tàu siêu lớn (VLCC) được cho là đang chở hơn 2 triệu thùng dầu thô.

Đây là diễn biến đặc biệt nhạy cảm bởi Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Sau thời gian dài bị gián đoạn bởi xung đột, lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển này đã có dấu hiệu phục hồi, tiến gần mức trước chiến tranh. Những sự cố mới nhất có nguy cơ đảo ngược quá trình phục hồi đó, buộc các chủ tàu, doanh nghiệp vận tải và nhà nhập khẩu phải tính toán lại rủi ro hành trình, chi phí bảo hiểm cũng như khả năng giao hàng đúng hạn.

Theo các chuyên gia được Reuters dẫn lời, nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông có thể khiến quá trình khôi phục dòng chảy dầu mỏ bị đình trệ. Điều này cũng lý giải vì sao giá Brent vẫn duy trì quanh ngưỡng 95 USD/thùng, bất chấp áp lực điều chỉnh xuất hiện trong phiên.

Dẫu vậy, những yếu tố hỗ trợ giá từ phía địa chính trị chưa đủ để tạo ra một xu hướng tăng bền vững. Thị trường vẫn phải đối mặt với triển vọng nguồn cung toàn cầu có thể vượt nhu cầu trong những tháng tới và cả năm 2027. Đây là yếu tố quan trọng hạn chế khả năng giá dầu bứt phá, nhất là khi các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến nguy cơ dư cung sau khi những gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông được khắc phục.

Ông Tamas Varga, chuyên gia của PVM Oil Associates, nhận định triển vọng dư cung trong những tháng và quý tới, kết hợp với lạm phát dai dẳng có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì hoặc nâng lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng USD và tạo sức ép lên giá dầu. Theo ông, biên độ giao dịch mới của dầu Brent có thể nằm trong khoảng 88-97 USD/thùng. Nhận định này cho thấy thị trường đang bị chi phối bởi hai lực kéo trái chiều: rủi ro thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn và triển vọng nguồn cung dồi dào hơn trong trung hạn.

Tại Mỹ, số liệu tồn kho dầu thô cũng góp phần định hình diễn biến giá. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô thương mại của nước này trong tuần kết thúc ngày 20/11 tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng. Mức tăng này thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của giới phân tích, cho thấy lượng dầu tích trữ tăng ít hơn kỳ vọng. Đây là yếu tố phần nào hỗ trợ giá, dù xu hướng tồn kho tăng vẫn phản ánh nguồn cung tương đối dồi dào trên thị trường Mỹ.