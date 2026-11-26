Trong phiên giao dịch ngày 25/11, giá dầu Brent có thời điểm giảm hơn 1,5%, xuống khoảng 89,93 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm gần 1,9%, xuống 80,53 USD/thùng. Đà giảm diễn ra sau khi cả hai loại dầu chuẩn tăng hơn 2% trong phiên trước đó.

Áp lực giảm giá chủ yếu xuất phát từ triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn trong năm 2027. Việc đường ống Sharara của Libya được khôi phục hoạt động, xuất khẩu dầu Trung Đông cải thiện và những bất đồng về chính sách sản lượng trong nội bộ OPEC+ đang khiến giới đầu tư lo ngại thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư cung kéo dài. Đáng chú ý, Iraq đang thúc đẩy nâng mức công suất khai thác được công nhận, trong khi việc UAE không còn chịu những giới hạn sản lượng trước đây của OPEC+ cũng làm gia tăng bất định về nguồn cung tương lai.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu đã phần nào thu hẹp sau thông tin lực lượng Houthi tuyên bố tấn công cơ sở lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Xê-út. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và đe dọa các hạ tầng năng lượng chiến lược tại Trung Đông, qua đó thúc đẩy hoạt động mua vào và bổ sung phần bù rủi ro địa chính trị. Theo Reuters, giá Brent sau đó phục hồi lên 92,22 USD/thùng, còn WTI đạt 82,42 USD/thùng.

Nhìn chung, thị trường dầu mỏ đang chịu tác động từ hai chiều trái ngược: triển vọng dư cung gây sức ép lên giá, trong khi những bất ổn tại Trung Đông tiếp tục hạn chế đà giảm sâu. Trong những ngày tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi cuộc họp OPEC+ ngày 29/11 để tìm kiếm tín hiệu về chính sách sản lượng năm 2027.

Kết quả cuộc họp, cùng diễn biến an ninh tại eo biển Hormuz, sẽ là những yếu tố quan trọng định hình xu hướng giá dầu trong ngắn hạn.