Giá dầu hôm nay (25/9): Quay đầu tăng do đàm phán Mỹ - Iran ít tiến triển

Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran cho thấy ít dấu hiệu đạt được tiến triển, trong khi giới đầu tư tập trung vào những bất định xung quanh khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel.

Đến 12h00 GMT, giá dầu Brent giao tháng gần nhất tăng 1,63 USD, tương đương 1,58%, lên 104,71 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 1,34 USD, tương đương 1,49%, lên 93,53 USD/thùng. Có thời điểm trong phiên, giá Brent tăng lên 106,50 USD/thùng sau những thông tin cho rằng Iran đã cho Mỹ một tuần để đáp ứng các yêu cầu mà Tehran công khai đưa ra, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Iran và Mỹ vẫn bất đồng về cách thức chấm dứt xung đột, song tiến trình ngoại giao cần tiếp tục, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters hôm thứ Tư, sau khi Tổng thống Iran tuyên bố tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Tehran sẽ không bao giờ khuất phục trước sức ép của Mỹ.

Quan chức này cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Washington đối với các đề xuất hòa bình của Iran. Trong đó, ưu tiên hàng đầu của Tehran là Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu đã rời khỏi mức cao kỷ lục trong phiên thứ Năm, trong bối cảnh thị trường tiếp tục bất định về khả năng Mỹ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Một quan chức Nhà Trắng hôm thứ Tư đã bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong 90 ngày.

Một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết EU lo ngại về những kế hoạch của Mỹ, đồng thời cảnh báo một động thái như vậy có thể gây tác động tiêu cực đối với cả hai phía.

Các nhà phân tích và giới quan sát thị trường cảnh báo rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ khó giúp hạ nhiệt giá năng lượng cao, đồng thời có thể làm suy giảm nguồn cung trên thị trường toàn cầu và gây thêm xáo trộn cho các nền kinh tế.

Priyanka Sachdeva, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường của Phillip Nova, nhận định thị trường dầu vật chất vẫn còn cách khá xa trạng thái bình thường hoàn toàn.

Bà Sachdeva nói: "Dầu Brent vẫn duy trì mức cộng thêm địa chính trị và rủi ro tuyến đường biển lớn hơn, bởi dầu thô quốc tế chịu tác động trực tiếp hơn từ những gián đoạn tại Trung Đông và eo biển Hormuz, trong khi WTI được hưởng lợi nhiều hơn nhờ nguồn cung tương đối ít bị ảnh hưởng tại Mỹ".

Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho các sản phẩm chưng cất của Mỹ, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, đã giảm 428.000 thùng trong tuần trước, xuống còn 107,4 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3 triệu thùng, lên 426,4 triệu thùng trong tuần trước. Con số này trái ngược với dự báo của các nhà phân tích được Reuters khảo sát, vốn kỳ vọng tồn kho dầu thô sẽ giảm 641.000 thùng.