Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 2,03 USD, tương đương 2,27%, lên 91,40 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI tăng 1,88 USD, hay 2,35%, lên 82,05 USD/thùng.

Trước đó, giá Brent có thời điểm giảm xuống 88,10 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 27/8, trong khi WTI lùi về 79,07 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 10/8.

Đà suy yếu của thị trường chứng khoán cũng gây sức ép lên giá dầu trong phiên.

Reuters dẫn tin từ truyền thông nhà nước Iran cho biết, theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, một tàu container đã bị nhắm mục tiêu khi di chuyển trên tuyến đường mà Tehran coi là không được cấp phép gần eo biển Hormuz.

Trước đó, hôm thứ Hai, ba tàu thuyền bị các vật thể không xác định tấn công khi di chuyển về phía đông qua eo biển này, theo thông báo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) hôm thứ Ba. Cả ba tàu đều tiếp tục hành trình và toàn bộ thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn.

Các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định triển vọng dư cung tiếp tục hạn chế khả năng phục hồi của giá dầu. Do đó, thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm với việc liệu các vụ tấn công tiếp theo có thực sự làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu hay không.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ đang điều tra khả năng Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào tối đa 50 tàu chở dầu và tàu vận chuyển năng lượng.

Ở Libya, đường ống dẫn dầu Sharara đã hoạt động trở lại sau khi van trên đường ống bị đóng bởi một nhóm mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) gọi là “nhóm bất hợp pháp”. Dầu thô đã bắt đầu được đưa vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya, theo thông tin Chủ tịch NOC cung cấp cho Reuters hôm thứ Hai.

Trong hoạt động thương mại quốc tế, Trung Quốc và Ấn Độ được dự báo sẽ đạt lượng nhập khẩu dầu Nga cao kỷ lục trong năm nay, theo dữ liệu vận tải dầu bằng tàu chở dầu và các nguồn tin trong ngành. Nguồn cung từ Nga giúp hai nước bù đắp một phần khoảng trống do cuộc xung đột Iran gây ra.

Các miễn trừ tạm thời của Mỹ đối với lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga đã mở rộng phạm vi tàu vận tải và nhà cung cấp mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể tiếp cận. Tuy nhiên, những cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ Nga lại hạn chế lượng dầu sẵn có trên thị trường.

Dù các diễn biến địa chính trị tiếp tục gây bất ổn cho nguồn cung ở một số khu vực, triển vọng chung của thị trường dầu vẫn nghiêng về tình trạng dư cung. Deutsche Bank cho biết, lượng tồn kho các sản phẩm dầu lỏng được ngân hàng theo dõi trên toàn cầu đã tăng trong tháng 10, cho thấy thị trường dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày.

Theo ngân hàng này, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường dầu thế giới đang chuyển từ trạng thái tương đối cân bằng sang dư cung, dù các sự cố và gián đoạn nguồn cung có thể làm chậm quá trình đó.

Một khảo sát sơ bộ của Reuters với các nhà phân tích cũng cho thấy tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ nhiều khả năng tăng trong tuần trước.