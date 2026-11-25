Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch ngày 24/11, khi triển vọng nguồn cung được cải thiện đang lấn át những lo ngại về an ninh hàng hải tại Trung Đông. Giá dầu Brent có thời điểm lùi xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng rơi xuống vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 8.

Theo Reuters, tính đến 12h17 GMT ngày 24/11, giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,25 USD/thùng, giảm 0,12 USD, tương đương 0,1%. Dầu WTI giảm 0,21 USD, tương đương 0,3%, xuống còn 79,96 USD/thùng. Trước đó, trong phiên giao dịch, cả hai hợp đồng đều chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8 và đầu tháng 8.

Diễn biến này cho thấy thị trường dầu mỏ đang dần chuyển trọng tâm từ những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung sang đánh giá triển vọng dư cung trong những tháng tới. Đáng chú ý, đà suy yếu của giá dầu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, các hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với rủi ro và nguy cơ tấn công nhằm vào tàu thương mại chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Một trong những yếu tố gây sức ép đáng kể lên giá dầu là triển vọng nguồn cung từ Trung Đông đang được cải thiện. Việc đường ống dẫn dầu Sharara của Libya được khôi phục hoạt động sau thời gian gián đoạn đã giúp bổ sung nguồn cung cho thị trường. Dòng dầu bắt đầu được đưa trở lại các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya, mở ra khả năng gia tăng lượng dầu xuất khẩu của quốc gia Bắc Phi này.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh cũng có dấu hiệu phục hồi. Theo các dữ liệu vận tải và nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn lại, Trung Quốc và Ấn Độ đang hướng tới mức nhập khẩu dầu Nga cao kỷ lục trong năm nay. Việc Mỹ áp dụng các cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với một số hoạt động mua bán dầu Nga đã mở rộng khả năng tiếp cận nguồn cung, giúp hai quốc gia châu Á bù đắp một phần lượng dầu thiếu hụt do xung đột Iran gây ra.

Sự phục hồi của các dòng chảy thương mại, kết hợp với việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược, đang giúp thị trường có thêm nguồn cung thay thế. Điều này phần nào làm suy yếu tác động tăng giá từ những rủi ro địa chính trị vốn đã chi phối thị trường trong nhiều tháng qua.

Bên cạnh sự cải thiện về nguồn cung thực tế, triển vọng cán cân dầu mỏ toàn cầu chuyển sang trạng thái dư cung đang trở thành yếu tố quan trọng định hình tâm lý nhà đầu tư.

Theo Deutsche Bank, lượng tồn kho chất lỏng toàn cầu được theo dõi trong tháng 10 cho thấy thị trường có thể dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Đây là tín hiệu cho thấy nguồn cung đang vượt nhu cầu tiêu thụ, qua đó làm gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Các cuộc khảo sát sơ bộ của Reuters cũng cho thấy giới phân tích dự báo tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ có thể tăng trong tuần gần nhất.

Đáng chú ý, JPMorgan dự báo giá dầu có thể giảm xuống vùng cuối 70 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027, nếu tình trạng dư cung hình thành như dự kiến. Ngân hàng này cho rằng sản lượng dầu tại Trung Đông, ngoại trừ Iran, cùng nguồn cung gia tăng từ khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ, có thể tạo thêm áp lực lên thị trường.

Tuy nhiên, bức tranh nguồn cung không hoàn toàn thuận lợi như những gì diễn biến giá dầu đang phản ánh. Các nhà phân tích lưu ý rằng khả năng phục hồi xuất khẩu không đồng nghĩa với việc những rủi ro về vận tải và logistics đã được giải quyết. Tồn kho dầu trên đất liền vẫn chưa thực sự dồi dào, trong khi chi phí vận chuyển và những hạn chế đối với hoạt động lưu thông hàng hóa tiếp tục là yếu tố cần theo dõi.

Ở chiều ngược lại, những diễn biến an ninh tại eo biển Hormuz đang tạo ra lực đỡ nhất định cho giá dầu. Theo Reuters, các cơ quan hàng hải Anh cho biết ba tàu đã bị trúng vật thể chưa xác định khi di chuyển qua khu vực này, mặc dù các tàu vẫn tiếp tục hành trình và thủy thủ đoàn được bảo đảm an toàn. Mỹ cũng đang điều tra khả năng Iran liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào tối đa 50 tàu chở năng lượng.

Trong bối cảnh đó, cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 29/11 sẽ là một sự kiện quan trọng đối với thị trường dầu mỏ. Các quyết định về chính sách sản lượng năm 2027 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng cân đối cung - cầu, đặc biệt khi triển vọng dư cung đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.