Giá dầu hôm nay 24/9: Tăng gần 4%, lại vượt 100 USD

Chốt phiên, giá dầu Brent tăng 3,83 USD, tương đương 3,86%, lên 103,08 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI tăng 1,64 USD, hay 1,81%, lên 92,16 USD/thùng.

Đà tăng của dầu diễn ra trong một phiên giao dịch biến động. Đầu phiên, giá dầu chịu sức ép khi nguồn cung từ Vùng Vịnh cải thiện và thị trường kỳ vọng Washington và Tehran có thể sớm đạt được một thỏa thuận.

Động lực chính đẩy giá dầu tăng là bài phát biểu của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Tổng thống Iran tuyên bố Tehran sẽ “không bao giờ đầu hàng” Mỹ nhưng vẫn tin tưởng vào ngoại giao. Một ngày trước đó, Tổng thống Trump cũng đưa ra lời đe dọa nhằm vào Iran trong bài phát biểu tại cùng diễn đàn.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất chấm dứt giao tranh, dù hai bên vẫn còn nhiều bất đồng.

Theo quan chức này, việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Washington đối với Iran đã được đưa ra trong các cuộc đàm phán gián tiếp hôm thứ Ba.

Tuy nhiên, theo Reuters, Mohsen Rezaei, quan chức phụ trách an ninh Iran, cho biết eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng.

Trước đó, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng bảy ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Hôm thứ Ba, giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 97,36 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 8/9. Đầu phiên thứ Tư, WTI cũng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/9.

Arab Saudi đã khởi động lại đường ống Đông-Tây tới Biển Đỏ vào hôm thứ Ba, Reuters dẫn ba nguồn tin được thông báo về vấn đề này.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mà Arab Saudi cáo buộc do một lực lượng dân quân Iraq thực hiện, đã buộc nước này đóng đường ống vào ngày 11/9, khiến hoạt động bốc dầu thô tại cảng Yanbu bị đình trệ.

Arab Saudi cũng chào bán thêm dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á vào hôm thứ Ba, với phương án nhận hàng từ những địa điểm nằm ngoài eo biển Hormuz.

Tại Iraq, Bộ trưởng Dầu mỏ cho biết, nước này đang xuất khẩu hơn 3 triệu thùng/ngày và dự kiến nâng lượng dầu xuất khẩu qua Thổ Nhĩ Kỳ lên hơn 600.000 thùng/ngày.

Những động thái này giúp cải thiện triển vọng nguồn cung, nhưng diễn biến tại Hormuz vẫn là yếu tố then chốt đối với thị trường.

Trong một diễn biến khác, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/9, lên 426,4 triệu thùng, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trước đó, các nhà phân tích được Reuters khảo sát dự báo tồn kho sẽ giảm 641.000 thùng.

Ngược lại, tồn kho nhiên liệu giảm trong tuần.