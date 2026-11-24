Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 3,2 USD, tương đương 3,46%, xuống còn 89,37 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI mất 3,24 USD, hay 3,88%, còn 80,17 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của Brent kể từ ngày 31/8 và của WTI kể từ ngày 10/8.

Giá dầu giảm sau khi hôm thứ Hai, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) xác nhận với Reuters rằng đường ống dẫn dầu Sharara của Libya đã hoạt động trở lại và dầu thô bắt đầu chảy vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya..

Triển vọng nguồn cung tăng cũng đang gây sức ép lên giá dầu trong trung hạn. JPMorgan dự báo giá dầu kỳ hạn có thể giảm xuống vùng 70 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027 do thị trường đối mặt với tình trạng dư cung. Theo ngân hàng này, sản lượng dầu tại Trung Đông, ngoại trừ Iran, dự kiến tăng trong năm tới, cùng với nguồn cung gia tăng từ châu Mỹ, trong đó Mỹ là động lực chính.

Ngân hàng Bank of America nhận định các yếu tố địa chính trị vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng giá dầu. Tuy nhiên, lượng tồn kho toàn cầu tương đối thấp khiến nhiều khu vực dễ bị tổn thương trước những gián đoạn nguồn cung.

Reuters dẫn lời ông Chris Beauchamp, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại IG, cho biết, dấu hiệu dư cung ngày càng rõ rệt, trong khi khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành một cuộc tấn công quân sự khác dường như đang giảm dần. Những yếu tố này góp phần làm suy yếu giá dầu.

Dù vậy, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Hôm Chủ nhật, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cũng thông báo về nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư và khu vực gần eo biển Hormuz trong dịp cuối tuần.

Ở một diễn biến khác, quân đội Ukraine hôm thứ Hai tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn Lukoil của Nga tại Perm trong đêm, làm hư hại ba phân xưởng chế biến.

Hoạt động xuất khẩu dầu của Nga từ các cảng chủ chốt ở biển Baltic và Biển Đen cũng đang gặp nhiều trở ngại. Thời tiết xấu cùng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine khiến lịch trình xuất khẩu bị chậm trễ nghiêm trọng hơn, theo các nhà giao dịch và những người nắm thông tin về lịch bốc hàng cũng như dữ liệu vận tải biển.

Trong khi đó, các bộ trưởng OPEC+ dự kiến tiến hành một loạt cuộc họp vào ngày 29/11 để thảo luận và quyết định chính sách sản lượng cho năm 2027. OPEC+ bao gồm các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng một số nhà sản xuất ngoài khối, trong đó có Nga.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ được dự báo tăng tổng cộng khoảng 900.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11, theo khảo sát sơ bộ của Reuters với năm nhà phân tích công bố hôm thứ Hai.