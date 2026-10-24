Giá dầu hôm nay 24/10: Brent cao nhất 6 tháng, vượt 116 USD

Chốt phiên, giá dầu Brent đứng ở mức 116,72 USD/thùng, tăng 3,55 USD, tương đương 3,14%, trong khi đó, giá dầu WTI tăng 3,8 USD, hay 3,8%, lên 103,27 USD/thùng. Tính chung cả tuần, Brent tăng 6%, còn WTI tăng 2,3%.

Reuters dẫn nhận định của ông Adam Turnquist, chiến lược gia trưởng về các loại tài sản tại LPL Financial, cho biết, lo ngại gián đoạn nguồn cung gia tăng sau khi lực lượng Houthi tiến hành nhiều cuộc tấn công trên khắp Arab Saudi, trong đó có các cơ sở năng lượng.

Hôm thứ Năm, Saudi Aramco đã yêu cầu sơ tán trụ sở tại Dhahran, thành phố ven Vịnh Ba Tư, gần Bahrain, trong bối cảnh giao tranh giữa Arab Saudi và lực lượng Houthi tại Yemen leo thang.

Trong khi đó, Bộ Biến đổi khí hậu và Môi trường UAE thông báo phát hiện vệt dầu tràn từ một tàu chở dầu ngoài khơi Umm Al Quwain. Nguyên nhân sự cố và danh tính con tàu liên quan chưa được xác định.

Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết, ngày 9/10, siêu tàu chở dầu Gem No. 2 bị một vật thể bay chưa xác định tấn công tại vị trí cách Al Jazeera, thuộc UAE, 13 hải lý (khoảng 24 km) về phía tây.

Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, nhận định thị trường lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu gia tăng trong tuần qua. Dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng, tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Theo dữ liệu của một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, tháng 10 ghi nhận số vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại cao nhất tại eo biển Hormuz và các tuyến đường thủy lân cận kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi các sự cố an ninh hàng hải toàn cầu vào năm 2017.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột với Iran, nhưng cũng để ngỏ khả năng để xung đột dần lắng xuống.

Bộ Năng lượng Mỹ đã phê duyệt việc trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) để ứng phó với gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Phillips 66 tại bang Louisiana.

Lượng dầu trong SPR hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1982. Mỹ đã sử dụng nguồn dự trữ này trong bối cảnh xung đột với Iran làm gián đoạn các tuyến cung ứng.

Trong khi đó, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy lô dầu diesel đầu tiên của Nga hướng đến Mỹ kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận xuất khẩu đang được vận chuyển trên một tàu chở dầu đến New York. Tổng thống Trump công bố thỏa thuận trong tháng 10, với mục tiêu góp phần hạ nhiệt giá dầu diesel trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Theo báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, tổng số giàn khoan dầu khí của Mỹ giữ nguyên ở mức 603 trong tuần kết thúc ngày 23/10, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp không thay đổi. Đây là một trong những chỉ báo sớm về hoạt động khai thác và sản lượng dầu khí trong tương lai.