Giá dầu hôm nay (23/10): Tăng vọt trước nguy cơ xung đột leo thang

Giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi lực lượng Houthi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Ả Rập Xê-út, làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông leo thang và nguồn cung dầu thô từ khu vực xuất khẩu chủ chốt của thế giới tiếp tục bị gián đoạn.

Tính đến 11h04 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,06 USD/thùng, tương đương 2,81%, lên 111,88 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm chạm 112,55 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 18/5. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,04 USD/thùng, tương đương 2,1%, lên 99,19 USD/thùng, sau khi có thời điểm đạt 100,07 USD/thùng.

"Những thông tin cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra đang bị lấn át bởi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cùng những đòn tập kích của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê-út và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này", ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại PVM Oil, nhận định.

Ông cho rằng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, điều sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng giá dầu ở mức cao.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley ước tính xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đạt khoảng 17 triệu thùng/ngày trong tuần trước.

Hôm thứ Năm, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã yêu cầu nhân viên sơ tán khỏi trụ sở chính tại Dhahran và chuyển sang làm việc từ xa, theo sáu nguồn tin am hiểu vấn đề.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu một số nhà ngoại giao và thân nhân rời khỏi các cơ quan đại diện của nước này tại Ả Rập Xê-út. Washington đồng thời lên kế hoạch yêu cầu thân nhân của nhân viên rời khỏi một số cơ quan đại diện khác của Mỹ tại Trung Đông, các quan chức Mỹ nói với Reuters.

Những quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia hôm thứ Tư. Ít nhất một người thiệt mạng và tám người khác bị thương tại một sân bay dân sự ở Dammam. Hai người khác thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một mỏ dầu của Ả Rập Xê-út.

Cũng trong ngày thứ Tư, truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra các vụ nổ tại Sirik, miền nam nước này, song chưa xác định được tính chất cũng như nguồn gốc của những vụ nổ.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp tục ảnh hưởng đến lượng dầu tồn kho toàn cầu. Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Năm cho biết bốn tàu bị cáo buộc tham gia hoạt động chuyển tải dầu trái phép tại vùng Vịnh phía bắc đã đồng loạt bị tấn công và bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi trong ngày thứ Tư. IRGC cũng cho biết thêm ba tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía tây eo biển Hormuz.

Trong khi đó, một van trên đường ống dẫn dầu vận chuyển dầu từ các mỏ Hamada và Tahara của Libya đến cảng Zawiya đã bị đóng, khiến sản lượng khai thác tại cả hai mỏ sụt giảm. Người đứng đầu Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết thông tin này với Reuters.

Trong nỗ lực kiềm chế giá năng lượng tăng mạnh do tình trạng thiếu hụt dầu diesel liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran và cuộc xung đột Nga - Ukraine, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề nghị cho vay lượng dầu tương đương gần một phần ba trong kho dự trữ dầu sưởi ấm khẩn cấp 1 triệu thùng của Mỹ.

Nghị viện châu Âu cũng đã bỏ phiếu thông qua việc trì hoãn ba năm quy định về phát thải methane của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu khí nhập khẩu, sau sức ép từ một số chính phủ, trong đó có Pháp và Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, sớm nhất là vào tháng tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán và hy vọng tiến trình này sẽ được khởi động càng sớm càng tốt.