Giá dầu hôm nay (22/9): Xuống mức thấp nhất trong 11 ngày qua

Giá dầu giảm về gần ngưỡng tâm lý 100 USD/thùng và xuống mức thấp nhất trong 11 ngày trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi giới đầu tư kỳ vọng những tiến triển ngoại giao liên quan đến xung đột Mỹ - Iran tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc trong tuần này, đồng thời theo dõi khả năng Ả Rập Xê-út từng bước khôi phục hoạt động xuất khẩu.

Giá dầu Brent và dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/9 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai. Đến 12h54 GMT, giá dầu Brent giao tháng 11 ở mức 101,18 USD/thùng, giảm 2,69 USD, tương đương 2,6%. Hợp đồng WTI giao tháng 10, sẽ hết hạn vào thứ Ba, cũng giảm 2,69 USD, tương đương 2,7%, xuống 97,61 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng WTI giao tháng 11 đứng ở mức 93,49 USD/thùng.

Iran và Mỹ tiếp tục đưa ra những cảnh báo mới về nguy cơ leo thang xung đột trong ngày Chủ nhật, dù Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người được dự kiến sẽ tới New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Iran đã truyền đạt các điều kiện của nước này tới các bên trung gian nhằm nối lại đàm phán, Al Jazeera đưa tin, dẫn lời quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei.

Tuy nhiên, giao tranh tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen cho biết đã tấn công thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út cũng như một cơ sở của Saudi Aramco tại thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nhằm cắt đứt khu vực ven Biển Đỏ khỏi những vùng lãnh thổ còn lại do các lực lượng được Ả Rập Xê-út hậu thuẫn kiểm soát. Theo ba nguồn tin Iran nắm rõ vấn đề, Trung Quốc đã đề nghị Iran giúp kiềm chế lực lượng Houthi, sau khi Ả Rập Xê-út kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ.

Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Aramco đã khiến tập đoàn này tăng lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng này và tháng tới, sau khi tạm dừng một phần hoạt động vận chuyển qua cảng Yanbu.

"Dòng chảy dầu từ Trung Đông vẫn mạnh một cách đáng ngạc nhiên bất chấp những gián đoạn đối với tuyến đường ống Đông - Tây của Ả Rập Xê-út", các chuyên gia phân tích của JPMorgan nhận định trong một báo cáo ngày 18/9.

Theo các chuyên gia này, sự thay đổi đáng chú ý nhất đến từ Ả Rập Xê-út, khi dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng dầu của Vương quốc này vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với chỉ 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) Massoud Suleman ngày thứ Hai cho biết sản lượng tại mỏ dầu Sharara đã giảm một phần, nhưng không đưa ra nguyên nhân.