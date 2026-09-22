Giá dầu hôm nay 22/9: Giảm xuống 100 USD trước triển vọng ngoại giao Mỹ-Iran

Chốt phiên, giá dầu Brent ở mức 100,34 USD/thùng, giảm 3,53 USD, tương đương 3,4%, trong khi đó, giá dầu WTI giảm 4,52 USD, hay 4,51%, xuống 95,78 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9.

Theo Reuters, hôm Chủ nhật, Iran và Mỹ tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn, dù Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến tới New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil Associates, cho biết, giới đầu tư đang đặt kỳ vọng vào khả năng các cuộc đàm phán hòa bình đạt bước đột phá trong tuần này.

Một nhà phân tích tại Mizuho nhận định triển vọng ngoại giao đã có sự thay đổi đáng kể so với chỉ vài ngày trước, khi khả năng này còn được xem là rất khó xảy ra.

Al Jazeera đưa tin Iran đã truyền đạt các điều kiện của nước này tới các bên trung gian nhằm nối lại đàm phán, dẫn lời người đứng đầu cơ quan an ninh Iran Mohsen Rezaei.

Tuy nhiên, giao tranh tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tấn công Riyadh và một cơ sở của Saudi Aramco tại thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Houthi cũng đang tìm cách cắt đứt khu vực ven Biển Đỏ khỏi những vùng lãnh thổ còn lại do các lực lượng được Arab Saudi hậu thuẫn kiểm soát.

Trung Quốc đã đề nghị Iran giúp kiềm chế lực lượng Houthi sau khi Arab Saudi kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ, Reuters dẫn ba nguồn tin Iran am hiểu vấn đề cho biết.

Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào đường ống Đông-Tây của Aramco đã khiến tập đoàn này tăng xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng này và tháng tới, sau khi ngừng một số chuyến hàng qua Yanbu.

Khả năng xuất khẩu dầu của Arab Saudi phục hồi một phần cũng gây thêm sức ép lên giá dầu.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy Saudi Aramco đã bơm khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 siêu tàu chở dầu tại khu vực Vịnh Trung Đông vào Chủ nhật.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng dầu Arab Saudi vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya Massoud Suleman nói với Reuters hôm thứ Hai rằng mỏ dầu Sharara của nước này đã giảm một phần sản lượng, nhưng không đưa ra lý do.