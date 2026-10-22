Giá dầu hôm nay (22/10): Xu hướng tăng áp đảo

Giá dầu tăng hơn 2 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Iran tuyên bố ít có cơ sở để kỳ vọng tiến triển ngoại giao với Mỹ. Diễn biến này khiến giá dầu Brent duy trì gần mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi thị trường còn được hỗ trợ bởi lượng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tồn kho tại Mỹ sụt giảm.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,06 USD, tương đương 1,9%, lên 110,85 USD/thùng vào lúc 10 giờ 48 phút GMT. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,13 USD, tương đương 2,2%, lên 99,95 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi dầu WTI đạt đỉnh 6 tháng, trước khi quay đầu giảm sau những thông tin về nỗ lực trung gian hòa giải được thảo luận trong cuộc gặp tại Tehran giữa Tổng thống Iran và Tư lệnh quân đội Pakistan.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với tờ Financial Times rằng Tehran đã hoàn toàn sẵn sàng tự vệ. Trong khi đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố trên truyền thông nhà nước rằng Mỹ không thể kỳ vọng đối thoại trong khi vẫn phong tỏa và đe dọa Iran.

"Không cuộc xung đột địa chính trị nào trong hai cuộc xung đột đang củng cố tâm lý lạc quan về giá trên thị trường cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt", các nhà phân tích của PVM nhận định, đề cập đến xung đột tại Trung Đông và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo dữ liệu của Kpler, ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đã được ghi nhận trong hai tuần qua. Trong khi đó, các nhà phân tích của LSEG cảnh báo Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu ở những khu vực nằm xa ngoài eo biển Hormuz, mở rộng phạm vi hoạt động đến vịnh Oman. Diễn biến này đe dọa hoạt động bốc xếp dầu thô tại Vùng Vịnh cũng như các hoạt động chuyển tải dầu từ tàu sang tàu, vốn đóng vai trò hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu của khu vực.

Hôm thứ Hai, lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah và các sân bay Riyadh, Abha của Ả Rập Xê-út.

Tại Mỹ, hai quan chức Bộ Năng lượng hôm thứ Ba cho biết cơ quan này đang phối hợp với các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy sản lượng nhiên liệu.

Theo các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm 4,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/10. Tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel, cũng giảm.