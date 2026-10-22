Giá dầu hôm nay 22/10: Đi ngang, Brent mất đỉnh 5 tháng

Chốt phiên, giá dầu Brent tăng nhẹ 3 cent, tương đương 0,03%, lên 108,82 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI giảm 67 cent, hay 0,7%, xuống 97,15 USD/thùng.

Trong phiên, cả hai loại dầu chuẩn từng tăng hơn 2 USD/thùng, với giá Brent tiến sát mức cao nhất trong 5 tháng. Trước đó một ngày, Brent lập đỉnh 5 tháng, còn WTI chạm mức cao nhất trong 6 tháng, trước khi quay đầu giảm sau thông tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tham mưu trưởng quân đội Pakistan thảo luận về nỗ lực trung gian hòa giải tại Tehran.

Reuters dẫn nhận định của Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết, giá dầu kỳ hạn đã lùi đáng kể so với mức đỉnh trong đêm, trong khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz dường như vẫn tiếp diễn.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian, sớm nhất vào tháng tới. Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trong nỗ lực mới của Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột căng thẳng nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Nga đã gây sức ép giảm lên giá dầu, khi tiến trình thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Nếu đạt được thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu diesel toàn cầu có thể được cải thiện, qua đó giảm bớt một trong những yếu tố góp phần đẩy giá dầu tăng trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với Financial Times hôm thứ Tư rằng Tehran đã chuẩn bị đầy đủ để tự vệ. Trong khi đó, Tổng thống Pezeshkian tuyên bố với truyền thông nhà nước rằng Mỹ không thể kỳ vọng đối thoại khi vẫn phong tỏa và đe dọa Iran.

Theo dữ liệu của Kpler, ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đã được ghi nhận trong hai tuần qua. Các nhà phân tích của LSEG cảnh báo Iran đang nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu tại những khu vực xa hơn eo biển Hormuz, mở rộng tới cả vịnh Oman.

Diễn biến này làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động bốc xếp dầu thô tại vùng Vịnh và việc chuyển dầu giữa các tàu để vận chuyển trong khu vực.

Trong khi đó, lực lượng Houthi hôm thứ Hai tuyên bố đã tấn công một cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah cùng các sân bay ở Riyadh và Abha của Arab Saudi.

Những diễn biến trên tiếp tục tạo sức ép đối với hoạt động vận chuyển và nguồn cung năng lượng, dù triển vọng hòa đàm Nga Ukraine đang phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của nước này giảm 3,06 triệu thùng trong tuần trước, xuống còn 412,5 triệu thùng. Mức giảm lớn hơn đáng kể so với dự báo giảm 820.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters.

Trái lại, tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm, tăng 1,68 triệu thùng, lên 104,3 triệu thùng. Trước đó, giới phân tích dự báo lượng tồn kho này giảm 1,16 triệu thùng, theo dữ liệu EIA.