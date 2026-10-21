Giá dầu hôm nay 21/10: Brent giảm khi Iran phát tín hiệu hòa giải

Dầu Brent và WTI đồng loạt giảm giá khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và tàu thuyền tại Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 76 cent, tương đương 0,69%, xuống 108,79 USD/thùng. Trước đó, giá có lúc tăng lên 111,99 USD/thùng, mức cao nhất trong 5 tháng đối với hợp đồng giao gần nhất.

Trong khi đó, giá dầu WTI giao tháng 11 của Mỹ, đáo hạn trong ngày thứ Ba, giảm 1,87 USD, hay 1,8%, xuống 101,79 USD/thùng. Trong phiên, giá từng lên 110,48 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4 đối với hợp đồng kỳ hạn gần.

Reuters dẫn thông tin từ hãng tin Iran Nournews cho biết, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thảo luận về các nỗ lực hòa giải và tình hình khu vực với Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, tại Tehran hôm thứ Ba. Pakistan từng đóng vai trò trung gian trong một thỏa thuận hòa bình tạm thời đạt được hồi tháng 6, nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi giao tranh giữa Iran và Mỹ bùng phát trở lại chỉ vài tuần sau đó.

Các cuộc tiếp xúc tại Tehran diễn ra trong lúc lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục hoạt động quân sự. Hôm thứ Hai, lực lượng này tuyên bố đã tấn công nhiều mục tiêu năng lượng, hàng không và quân sự tại Arab Saudi, bao gồm cơ sở của Aramco ở Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh và sân bay Abha.

Trong báo cáo hôm thứ Ba, các nhà phân tích của ING nhận định giá dầu vẫn được hỗ trợ đáng kể, phản ánh khoản phụ phí rủi ro mà thị trường tính đến trong bối cảnh tình hình khu vực khó lường.

Theo công ty theo dõi vận tải biển Kpler, ít nhất 18 tàu được cho là đã bị tấn công trong vòng hai tuần. Những nguy cơ đối với hoạt động hàng hải tiếp tục duy trì phụ phí rủi ro trên thị trường dầu mỏ, theo báo cáo công bố hôm thứ Hai.

Các diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực và những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng, góp phần giữ giá dầu ở mức trên 100 USD/thùng.

Về nguồn cung, các lô hàng diesel của Nga đang quay trở lại những thị trường tiêu thụ truyền thống sau khi Mỹ đình chỉ một số biện pháp trừng phạt và lệnh cấm xuất khẩu được dỡ bỏ. Dữ liệu vận tải biển của Kpler và LSEG cho thấy ít nhất hai tàu chở dầu trong những ngày gần đây đã phát tín hiệu hành trình tới Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.

Theo cuộc thăm dò mở rộng của Reuters công bố hôm thứ Ba, dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ được dự báo giảm trong tuần trước. Tám nhà phân tích tham gia khảo sát ước tính lượng dầu thô tồn kho giảm trung bình khoảng 800.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 16/10.