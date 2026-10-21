Giá dầu hôm nay (21/10): Brent chạm mức cao nhất trong 5 tháng

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong đó dầu Brent lên mức cao nhất trong 5 tháng, khi các nhà giao dịch tính đến phần bù rủi ro địa chính trị trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào hạ tầng của Ả Rập Xê-út và những thông tin về các vụ tấn công tàu thuyền tại vùng Vịnh.

Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, hồi đầu tuần này tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng, sân bay và quân sự của Ả Rập Xê-út, bao gồm một cơ sở của Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha. Chính quyền Ả Rập Xê-út chưa lập tức xác nhận các tuyên bố của Houthi, trong khi Reuters chưa thể xác minh độc lập những thông tin này.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng lên 111,75 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5. Tính đến 11 giờ 20 phút GMT, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 111,20 USD/thùng, tăng 1,65 USD, tương đương 1,5%.

Hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 11, đáo hạn vào thứ Ba, có thời điểm tăng lên 110 USD/thùng, mức cao nhất đối với hợp đồng giao gần kể từ tháng 4. Giá dầu WTI sau đó được giao dịch ở mức 109,08 USD/thùng, tăng 5,42 USD, tương đương 5,2%.

"Giá dầu vẫn được hỗ trợ vững chắc... Điều này cho thấy thị trường đang tính đến một khoản bù rủi ro đáng kể trong bối cảnh tình hình biến động mạnh", các nhà phân tích của ING nhận định trong báo cáo hôm thứ Ba. "Tuy nhiên, nếu dòng chảy dầu vẫn không bị gián đoạn bất chấp môi trường địa chính trị hiện nay, phần bù rủi ro nhiều khả năng sẽ dần thu hẹp. Rõ ràng, hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó".

Theo công ty theo dõi hoạt động vận tải biển Kpler, ít nhất 18 tàu được cho là đã bị tấn công trong vòng hai tuần qua. Diễn biến này khiến phần bù rủi ro địa chính trị tiếp tục được duy trì trên thị trường dầu mỏ.

Cũng trong ngày thứ Hai vừa qua, một cuộc tấn công của Houthi nhằm vào trại huấn luyện lực lượng an ninh chính phủ tại tỉnh Shabwa của Yemen khiến 58 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Các cuộc tấn công tái diễn làm gia tăng lo ngại về sự ổn định của khu vực, đồng thời cho thấy những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng từ Trung Đông vẫn tiếp diễn, qua đó giữ giá dầu ở mức trên 100 USD/thùng.

Tại Mỹ, theo kết quả thăm dò sơ bộ do Reuters thực hiện hôm thứ Hai, các nhà phân tích dự báo lượng dầu thô tồn kho của nước này đã giảm trong tuần trước, cùng với lượng tồn kho các sản phẩm dầu mỏ khác.