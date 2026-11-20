Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 19/11, sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó. Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và Nga đang tạo lực đỡ cho thị trường, song triển vọng dư cung, lượng dầu tồn kho tại Mỹ gia tăng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất lại hạn chế đà phục hồi.

Theo Reuters, đến khoảng 9h53 GMT ngày 19/11, giá dầu Brent giao tháng gần nhất tăng 24 cent, tương đương 0,26%, lên 92,19 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 5 cent, lên 83,31 USD/thùng. Hợp đồng WTI giao tháng 12 sẽ đáo hạn vào ngày 20/11, trong khi hợp đồng giao tháng 1/2027 - hiện có thanh khoản cao hơn - tăng 12 cent, lên 82,43 USD/thùng. Diễn biến này xuất hiện sau khi Brent giảm 1,3% và WTI mất tới 3,2% trong phiên 18/11, đưa giá dầu Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26/8.

Áp lực giảm giá trước đó chủ yếu xuất phát từ báo cáo tồn kho dầu của Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này tăng 3,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/11, lên 417,8 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với mức tăng 58.000 thùng mà giới phân tích dự báo trong khảo sát của Reuters. Tồn kho xăng tăng 5,2 triệu thùng, lên 215,9 triệu thùng, trong khi dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,6 triệu thùng, lên 104,9 triệu thùng.

Bên cạnh số liệu tồn kho, triển vọng dư cung toàn cầu đang trở thành lực cản quan trọng đối với giá dầu. Lưu lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz được cho là đã phục hồi về mức xấp xỉ trước chiến tranh, qua đó làm giảm lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung từng đẩy giá dầu và cước vận tải lên cao. Xuất khẩu dầu từ Trung Đông tăng trở lại, trong khi giá cước vận tải biển giảm sâu, đang phát đi tín hiệu cho thấy hoạt động thương mại dầu mỏ khu vực dần thích ứng với những gián đoạn do xung đột.

Theo Reuters, cả Brent và WTI đều đang hướng tới mức giảm khoảng 20% trong tháng 11, trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông phục hồi. Diễn biến này cũng khiến chênh lệch giá giữa hai loại dầu chuẩn có những thay đổi đáng chú ý.

Tuy nhiên, những rủi ro an ninh tại Trung Đông vẫn ngăn giá dầu giảm sâu hơn. Theo truyền thông Iran, hải quân nước này cho biết ba tàu chở dầu hoạt động ở phía Đông eo biển Hormuz đã bị vô hiệu hóa do thủy lôi. Thông tin này chưa được Reuters xác minh độc lập, nhưng tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải tại một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen ngày 19/11 đã phóng tên lửa về phía thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út. Cơ quan Phòng vệ dân sự Ả Rập Xê-út sau đó cho biết tình trạng nguy hiểm đã qua.

Điểm đáng quan tâm là những rủi ro này không chỉ đe dọa hoạt động vận chuyển dầu qua Hormuz mà còn có thể tác động đến các tuyến xuất khẩu thay thế của Ả Rập Xê-út. Trước đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã triển khai máy bay không người lái nhằm vào hai trạm bơm trên tuyến đường ống Đông - Tây của Ả Rập Xê-út.

Không chỉ Trung Đông, nguồn cung từ Nga cũng đang xuất hiện những dấu hiệu rủi ro. Theo Reuters, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô tại các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10, theo các nguồn tin trong ngành. Nếu tình trạng này kéo dài, nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ của Nga, đặc biệt là nhiên liệu thành phẩm, có thể bị ảnh hưởng, qua đó tạo thêm biến số đối với cán cân cung - cầu toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến cũng thu hút sự chú ý của giới giao dịch. Thị trường kỳ vọng cuộc gặp có thể phát đi tín hiệu về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran và cuộc chiến Nga - Ukraine, hai điểm nóng đang tác động trực tiếp đến dòng chảy năng lượng toàn cầu.