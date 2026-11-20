Chốt phiên, giá dầu Brent tăng 3 cent, tương đương 0,03%, lên 91,98 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 5 cent, hay 0,06%, xuống 83,21 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26/8.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Hải quân Iran ngày thứ Năm tuyên bố hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hiện thông tin này chưa thể xác minh chính xác.

Cùng ngày, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh của Arab Saudi. Theo hãng thông tấn nhà nước SPA, lực lượng phòng vệ dân sự Arab Saudi cho biết vụ tấn công gây hư hại một số tầng của tòa nhà cao nhất Riyadh, nơi đặt trụ sở quỹ đầu tư quốc gia, cùng các công trình lân cận.

Giới phân tích nhận định các cuộc tấn công ngày càng gia tăng đang gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông, trong bối cảnh Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu thô.

Reuters dẫn nhận định của ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, cho biết, diễn biến này làm giảm lượng dầu đang được vận chuyển trên biển và khiến thị trường trở nên thắt chặt hơn.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết xung đột tại Trung Đông đến nay đã gây tổn thất lũy kế 2,8 tỷ thùng dầu và 60 tỷ m³ khí đốt từ khu vực Vùng Vịnh. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo cuộc xung đột có thể khiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm hơn 4% vào năm 2035 nếu các chính phủ đẩy nhanh quá trình điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi nhiên liệu.

Nguồn cung từ Nga cũng đối mặt nguy cơ suy giảm khi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu. Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô tại các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.

Dù vậy, những lo ngại về nguồn cung chưa đủ tạo động lực tăng giá rõ rệt, khi thị trường vẫn chịu sức ép từ triển vọng dư cung.

Một loạt số liệu cho thấy nguồn cung dầu đang khá dồi dào. Theo Sáng kiến Dữ liệu chung (JODI), xuất khẩu dầu thô của Arab Saudi trong tháng 9 tăng gần 21% so với tháng trước, lên 5,38 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 2.

Trước đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố lượng dầu tồn kho tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, củng cố lo ngại về tình trạng dư cung.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington đang cân nhắc tăng xuất khẩu dầu và dầu diesel sang châu Âu. Mỹ đã trở thành nhà cung cấp nhiên liệu hàng đầu cho khu vực này kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bắt đầu.

Các diễn biến chính trị cũng chưa mang lại tín hiệu rõ ràng về khả năng sớm ổn định nguồn cung. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cũng nói Washington sẽ chờ xem diễn biến xung đột với Iran sau ngày 1/1, mà không giải thích ý nghĩa cụ thể của mốc thời gian này.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, nhận định thị trường dầu đang bị giằng co giữa nguồn cung gia tăng và nguy cơ gián đoạn do xung đột. Trong bối cảnh các nhà đầu tư cần sự ổn định nhưng thị trường vẫn thiếu những tín hiệu chắc chắn, giá dầu khó xác lập xu hướng rõ ràng.