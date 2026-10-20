Giá dầu hôm nay (20/10): Quay đầu giảm khi ông Trump miễn trừ trừng phạt Nga

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ một số biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với Nga, động thái có thể dẫn đến việc gia tăng xuất khẩu nhiên liệu của Moscow.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,06 USD, tương đương 0,96%, xuống còn 108,80 USD/thùng vào lúc 22 giờ 14 phút GMT. Trong phiên cuối tuần trước, giá dầu này đã chốt ở mức cao nhất kể từ ngày 19/5. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 23 cent, tương đương 0,23%, xuống còn 101,18 USD/thùng.

Hôm thứ Sáu, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến xuất khẩu của Nga. Quyết định này được đưa ra sau khi ông đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ và các quốc gia khác.

Theo thỏa thuận, lượng dầu diesel xuất khẩu dự kiến ban đầu đạt khoảng 2,3 triệu thùng trong tháng này, trước khi tăng lên khoảng 7,6 triệu thùng mỗi tháng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump sẽ dành tối đa 60 ngày để đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với nền kinh tế toàn cầu.

Động thái của Washington diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về an toàn hàng hải. Hôm thứ Sáu, giá dầu Brent có thời điểm chạm mốc 110 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, khi các mối đe dọa an ninh đối với hoạt động vận tải làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu bị thắt chặt.

Các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào tàu thương mại đã khiến dòng chảy dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh giảm mạnh. Theo công ty phân tích dữ liệu Kpler, lưu lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực này giảm xuống mức trung bình khoảng 8,5 triệu thùng/ngày trong bảy ngày của tuần trước, so với hơn 20 triệu thùng/ngày trong tuần liền trước đó. Kpler cho biết ít nhất 10 vụ việc liên quan đến tàu thương mại đã được xác nhận trong tuần qua.

Phát biểu về triển vọng thị trường, bà Priyanka Sachdeva, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường tại Phillip Nova, nhận định động thái của ông Trump dường như là một nỗ lực khác nhằm kiềm chế giá dầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, theo bà, biện pháp này khó có thể giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung thực tế tại eo biển Hormuz, nơi các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu vẫn tiếp diễn.

Bà cũng cho rằng việc bổ sung nguồn cung từ Nga có thể giúp giảm bớt áp lực trên thị trường, nhưng tác động sẽ bị hạn chế nếu các tuyến vận tải dầu chủ chốt tại Trung Đông tiếp tục đối mặt với rủi ro an ninh.

Trong khi đó, Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Saudi Arabia bảo vệ an ninh và ổn định trước lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm được Iran hậu thuẫn. Diễn biến này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột tại Trung Đông, qua đó tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng.

Các nhà đầu tư hiện theo dõi sát khả năng gia tăng xuất khẩu nhiên liệu của Nga cũng như diễn biến vận tải qua eo biển Hormuz để đánh giá liệu nguồn cung bổ sung có đủ bù đắp những gián đoạn đang diễn ra hay không.