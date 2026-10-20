Giá dầu hôm nay 20/10: Brent rơi khỏi đỉnh 5 tháng, nhưng vẫn sát mốc 110 USD

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai, khi giới đầu tư cân nhắc những rủi ro nguồn cung từ căng thẳng tại Trung Đông và khả năng nguồn cung dầu Nga gia tăng sau động thái nới lỏng một số biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 31 cent, tương đương 0,3%, xuống 109,55 USD/thùng. Trong phiên, giá có thời điểm mất hơn 3 USD/thùng khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh tuần trước, đưa giá lên mức cao nhất trong 5 tháng.

Ngược lại, giá dầu WTI tăng 2,25 USD, hay 2,2%, lên 103,66 USD/thùng, mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 15/9. Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng WTI tháng 11 khá trầm lắng do hợp đồng này sẽ đáo hạn ngày 20/10.

Theo Reuters, lực lượng Houthi tại Yemen hôm thứ Hai tuyên bố đã tấn công nhiều mục tiêu năng lượng, hàng không và quân sự của Arab Saudi, trong đó có một cơ sở của Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi va phải thủy lôi hải quân ở phía nam eo biển Hormuz hôm Chủ nhật.

Số liệu của Kpler cho thấy lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz bình quân chỉ đạt khoảng 8,5 triệu thùng/ngày trong 7 ngày của tuần trước, giảm mạnh so với mức hơn 20 triệu thùng/ngày của tuần liền trước đó. Theo công ty phân tích này, các mối đe dọa ngày càng tăng đối với tàu thương mại đã làm gián đoạn hoạt động vận tải; ít nhất 10 vụ việc liên quan đến tàu thương mại được xác nhận trong tuần.

Bjarne Schieldrop, nhà phân tích tại SEB, nhận định đà phục hồi của lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz có thể không kéo dài. Theo ông, Iran có khả năng gia tăng các cuộc tấn công trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Arab Saudi đối phó với lực lượng Houthi. Tuy nhiên, Quốc hội nước này đã hoãn đến ngày 26/10 cuộc bỏ phiếu về việc cho phép lực lượng vũ trang hỗ trợ vương quốc nếu có yêu cầu.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung có thể được cải thiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp hôm thứ Sáu, miễn trừ một số lệnh trừng phạt và thuế quan liên quan đến xuất khẩu năng lượng của Nga.

Trong báo cáo, công ty Gelber and Associates cho rằng việc miễn trừ có thể mở đường cho Nga xuất khẩu thêm nhiên liệu. Tuy nhiên, những bất định về cách triển khai và thời hạn áp dụng khiến thị trường khó tin tưởng rằng nguồn cung sẽ tăng một cách bền vững.

Priyanka Sachdeva, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Phillip Nova, nhận định biện pháp này hầu như không giải quyết được tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật chất do gián đoạn tại eo biển Hormuz, nơi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu vẫn tiếp diễn.

Iran và Nga vẫn tiếp tục xuất khẩu nhiên liệu bất chấp các nỗ lực quốc tế nhằm hạn chế dòng chảy năng lượng từ hai nước. Điều này góp phần hạn chế tác động của những gián đoạn nguồn cung đối với thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng trong tháng 9, chủ yếu nhờ sản lượng tại Arab Saudi và Iraq đi lên.