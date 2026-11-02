Giá dầu hôm nay (2/11): Tiếp đà đi lên

Giá dầu thế giới đang chịu sức ép tăng trở lại khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê-út làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Tâm lý thị trường hiện bị chi phối bởi hai yếu tố đối nghịch: rủi ro an ninh đối với hạ tầng dầu mỏ và tuyến vận tải chiến lược vẫn leo thang, trong khi những tín hiệu ngoại giao giữa Mỹ và Iran phần nào hạn chế đà tăng.

Theo Reuters, trong phiên 30/10, giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 2,4%, lên 117,64 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,08%, lên 104,12 USD/thùng. Cả hai chuẩn dầu đều chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Tính chung tháng 10, Brent tăng 13,6%, còn WTI tăng 15,2%, đánh dấu tháng tăng mạnh trong bối cảnh thị trường liên tục định giá lại nguy cơ xung đột lan rộng.

Đà tăng được củng cố bởi những diễn biến mới tại Ả Rập Xê-út. Houthi tuyên bố đã tấn công các nhà máy lọc dầu Ras Tanura và Rabigh, cùng một cơ sở của Saudi Aramco tại Abqaiq. Nếu được xác minh, các cuộc tấn công này sẽ làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động lọc dầu và xuất khẩu của một trong những trung tâm cung ứng năng lượng quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Ả Rập Xê-út chưa xác nhận các vụ tấn công cũng như mức độ thiệt hại tại những cơ sở bị nhắm mục tiêu. Vì vậy, phản ứng giá hiện chủ yếu phản ánh mức độ rủi ro mà thị trường đang định giá, chứ chưa phải bằng chứng về một lượng nguồn cung cụ thể đã bị mất.

Rủi ro còn nằm ở tuyến vận tải. Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nghẽn chiến lược đối với dòng chảy dầu thô từ vịnh Ba Tư. Reuters cho biết một tàu chở dầu đã bị tấn công bằng thiết bị nổ tại khu vực này hôm 30/10; đây là vụ tấn công bằng mìn gắn thân tàu được ghi nhận thành công đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2. Trong bối cảnh đó, ngay cả khi sản lượng khai thác không bị ảnh hưởng trực tiếp, chi phí bảo hiểm, cước vận tải và thời gian hành trình tăng lên vẫn có thể khiến dầu giao ngay đắt hơn, đồng thời duy trì phần bù rủi ro địa chính trị trong giá kỳ hạn.

Dù vậy, đà tăng chưa hoàn toàn một chiều. Những nỗ lực khôi phục đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn là yếu tố có thể kéo giá xuống nếu tạo ra triển vọng giảm căng thẳng hoặc khơi thông các dòng chảy dầu bị gián đoạn. Thị trường hiện phải cân nhắc giữa nguy cơ leo thang quân sự và khả năng ngoại giao mở lại lối thoát. Trong ngắn hạn, bất kỳ thông tin nào về thiệt hại thực tế tại các cơ sở dầu mỏ Ả Rập Xê-út, an toàn tàu chở dầu qua Hormuz hoặc tiến triển trong đàm phán đều có thể khiến giá biến động mạnh.

Một yếu tố khác cần theo dõi là quyết định của OPEC+. Ngày 1/11, bảy thành viên chủ chốt của liên minh đã thống nhất giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu tháng 12, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Quyết định này không bổ sung nguồn cung mới trong bối cảnh phần lớn các nhà khai thác vùng Vịnh vẫn khai thác thấp hơn hạn ngạch do những gián đoạn liên quan đến chiến sự. Tuy nhiên, việc giữ nguyên mục tiêu cũng không đồng nghĩa nguồn cung thực tế sẽ giảm thêm; tác động đến giá phụ thuộc vào mức độ phục hồi xuất khẩu và khả năng các tuyến vận tải trở lại hoạt động bình thường.

Nhìn chung, thị trường dầu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, trong đó yếu tố địa chính trị lấn át các tín hiệu cung - cầu thông thường.