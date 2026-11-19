Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên 18/11 khi lượng dầu tồn kho tại Mỹ gia tăng, trong khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran cùng những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục hạn chế đà đi xuống của thị trường. Diễn biến này cho thấy thị trường dầu mỏ đang chịu tác động trái chiều giữa triển vọng nguồn cung được cải thiện và nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông.

Theo Reuters, đến khoảng 13h10 GMT ngày 18/11, giá dầu Brent giao tháng gần nhất giảm 4 cent, xuống còn 93,10 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 47 cent, tương đương 0,6%, xuống 85,54 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Trước đó, trong phiên giao dịch, cả hai loại dầu chủ chốt đều chịu áp lực giảm mạnh hơn khi thị trường phản ứng với số liệu tồn kho dầu và nhiên liệu tại Mỹ. Tính chung trong tháng 11, Brent và WTI đang hướng tới mức giảm khoảng 20%, trong bối cảnh lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi và chi phí vận tải biển sụt giảm.

Yếu tố gây sức ép đáng kể nhất đối với giá dầu trong phiên là số liệu tồn kho tại Mỹ. Theo dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) được các nguồn tin thị trường dẫn lại, lượng dầu thô dự trữ của nước này tăng 5,28 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/11. Tồn kho xăng tăng thêm 5,12 triệu thùng, trong khi dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 351.000 thùng. Mức tăng đồng thời ở cả dầu thô và nhiên liệu thành phẩm cho thấy nguồn cung trên thị trường Mỹ đang tương đối dồi dào, qua đó làm gia tăng lo ngại về khả năng tiêu thụ không theo kịp nguồn cung.

Đáng chú ý, tồn kho xăng tăng mạnh có thể phản ánh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu chưa thực sự khởi sắc, trong khi lượng dầu thô dự trữ gia tăng cũng cho thấy áp lực tích lũy nguồn cung tại các trung tâm lưu trữ của Mỹ. Diễn biến này đặc biệt gây bất lợi cho WTI, bởi dầu chuẩn Mỹ đang chịu thêm sức ép từ lượng dầu tồn kho tăng tại khu vực vịnh Mỹ và những hạn chế trong hoạt động giao dịch đưa dầu Mỹ sang các thị trường châu Á và Tây Bắc châu Âu.

Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho hay, chênh lệch giá Brent - WTI đã nới rộng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, phản ánh sự điều chỉnh mạnh hơn của WTI nhằm khôi phục tính cạnh tranh của các dòng dầu xuất khẩu.

Triển vọng nguồn cung toàn cầu cũng đang trở thành lực cản đối với giá dầu. Việc xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi trong tháng 10, cùng với chi phí vận tải biển giảm sâu, đang làm dịu bớt những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung từng chi phối thị trường trong giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột. Khi lượng dầu vận chuyển ra thị trường quốc tế tăng lên, trong khi các tuyến xuất khẩu dần thích ứng với những gián đoạn tại khu vực Vịnh Ba Tư, phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu có xu hướng thu hẹp.

Một số dự báo cũng cho thấy cán cân cung - cầu có thể chuyển sang trạng thái dư cung rõ rệt hơn trong năm tới. Goldman Sachs nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư thừa khoảng 2 triệu thùng/ngày trong năm 2027 nếu xuất khẩu từ khu vực vịnh Ba Tư tiếp tục phục hồi. Ngân hàng này cho rằng công suất vận chuyển dầu qua các tuyến đường ống tránh eo biển Hormuz có thể được mở rộng thêm, góp phần giảm sự phụ thuộc vào tuyến hàng hải chiến lược này. Dù đây là dự báo phụ thuộc đáng kể vào tiến trình khôi phục xuất khẩu và diễn biến địa chính trị, nó vẫn tạo thêm sức ép tâm lý đối với thị trường dầu mỏ trong trung hạn.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu chưa thể mở rộng bởi những rủi ro an ninh tại Trung Đông vẫn hiện hữu. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại khu vực eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng hải. Reuters cho biết một thành viên thủy thủ đoàn trên tàu do ADNOC Logistics & Services vận hành mất tích, trong khi 11 người khác bị thương sau vụ tấn công hôm 17/11. Một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cũng bị trúng vật thể lạ ngoài khơi Oman trước đó, buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Đáng quan ngại hơn, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã triển khai 5 máy bay không người lái nhằm vào hai trạm bơm trên tuyến đường ống Đông - Tây của Ả Rập Xê-út. Nếu các cơ sở bơm dầu hoặc hạ tầng vận chuyển trên tuyến này bị tấn công và hư hại, khả năng duy trì xuất khẩu của Ả Rập Xê-út qua các tuyến thay thế có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Như vậy, thị trường dầu mỏ hiện đang bị giằng co giữa hai nhóm yếu tố đối lập. Một bên là lượng tồn kho tại Mỹ gia tăng, xuất khẩu dầu Trung Đông phục hồi, chi phí vận tải giảm và triển vọng dư cung trong năm 2027 - những yếu tố tạo áp lực giảm giá. Bên còn lại là xung đột Mỹ - Iran, nguy cơ tấn công tàu thương mại và các tuyến đường ống xuất khẩu dầu thay thế -những yếu tố duy trì phần bù rủi ro địa chính trị.