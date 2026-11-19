Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 1,19 USD, tương đương 1,28%, xuống 91,95 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI mất 2,75 USD, hay 3,2%, còn 83,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26/8.

Trong phiên, giá Brent có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng, còn WTI mất hơn 4 USD/thùng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 13/11 tăng 3,4 triệu thùng lên 417,8 triệu thùng. Mức tăng này vượt xa dự báo tăng 58.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.

Các nhà phân tích tại Gelber & Associates cho rằng, số liệu tồn kho tăng đã khơi lại áp lực bán trên thị trường. Theo nhóm phân tích, dù các cuộc tấn công liên quan đến Iran và nguy cơ đối với hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz vẫn đe dọa việc giao hàng, những yếu tố này chỉ hỗ trợ giá ở mức hạn chế trước kỳ vọng ngày càng lớn về tình trạng dư cung toàn cầu.

Cả hai loại dầu chuẩn đều đang hướng tới mức giảm khoảng 20% trong tháng này, trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi và chi phí vận tải biển giảm mạnh.

Diễn biến chênh lệch giá giữa Brent và WTI cũng thu hút sự chú ý. Theo dữ liệu của LSEG, khoảng cách giá giữa hai loại dầu đã nới rộng trong phiên thứ Ba lên mức lớn nhất trong gần hai tuần, khi WTI tiếp tục giảm sâu hơn Brent trong phiên thứ Tư.

Dù triển vọng dư cung và số liệu tồn kho gây sức ép lên giá, song xung đột tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đặc biệt đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Iran cho biết đã tấn công các địa điểm triển khai máy bay không người lái và tên lửa của Mỹ tại Kuwait trong đêm, sau khi quân đội Mỹ không kích đảo Qeshm thuộc khu vực eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên Iran tấn công Kuwait, một đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, kể từ tháng 9. Trong khi đó, Bahrain, nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, cho biết đã đánh chặn các cuộc tấn công của Iran.

Trước đó, giá cả hai loại dầu chuẩn đều tăng trong phiên thứ Ba khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Trung Đông gia tăng, bất chấp các cuộc đàm phán giữa Iran với các bên trung gian Oman và Qatar vẫn đang diễn ra.

Các nhà phân tích của LSEG nhận định hôm thứ Ba rằng nguồn cung trong khu vực có thể tiếp tục phục hồi nhờ những tuyến vận chuyển thay thế. Tuy nhiên, dữ liệu hoạt động tàu thuyền mới nhất cho thấy việc khôi phục lưu thông bình thường qua eo biển Hormuz vẫn chưa khả thi trong điều kiện hiện tại.

Một diễn biến khác làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng là tuyên bố của lực lượng Houthi tại Yemen. Hôm thứ Ba, lực lượng này cho biết đã phóng 5 máy bay không người lái nhằm vào hai trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia. Tuyến đường ống này có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu, giúp nước này giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc vào thứ Năm, bên cạnh cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo các quan chức Mỹ và Nga, các đặc phái viên của ông Trump đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Các cuộc thảo luận, dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo châu Âu, tập trung vào những bảo đảm an ninh sau xung đột và kế hoạch phục hồi kinh tế.