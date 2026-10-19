Giá dầu hôm nay (19/10): Duy trì ở mức cao khi rủi ro nguồn cung Trung Đông gia tăng

Tính đến phiên giao dịch ngày 16/10, dầu Brent có thời điểm tăng lên 109,86 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5, trong khi dầu WTI của Mỹ chạm 101,41 USD/thùng, cao nhất kể từ giữa tháng 9. Diễn biến này cho thấy thị trường đang định giá ngày càng cao nguy cơ gián đoạn nguồn cung, bất chấp những nỗ lực bổ sung dầu và nhiên liệu nhằm hạ nhiệt giá.

Yếu tố chi phối thị trường hiện nay là nguy cơ xung đột lan rộng và tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng. Các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê-út, cùng những vụ việc liên quan đến tàu thuyền tại khu vực eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về khả năng vận chuyển dầu từ Trung Đông ra thị trường quốc tế. Đặc biệt, Yanbu là đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Ả Rập Xê-út trên Biển Đỏ, đóng vai trò đáng kể trong việc giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải qua Hormuz. Bất kỳ nguy cơ nào đối với hạ tầng tại đây đều có thể làm suy giảm hiệu quả của phương án vận chuyển thay thế, qua đó củng cố tâm lý thận trọng của giới giao dịch.

Dù vậy, giá dầu không tăng theo một chiều liên tục. Sau khi chạm các mức cao mới, thị trường vẫn xuất hiện những nhịp điều chỉnh khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng bổ sung nguồn cung và các biện pháp can thiệp chính sách. Trước đó, giá Brent chốt phiên ngày 15/10 ở mức 105,92 USD/thùng, trong khi WTI đạt 97,97 USD/thùng. Những nỗ lực xem xét nới lỏng một số hạn chế đối với đội tàu chở dầu, cũng như quyết định tạm thời nới lệnh trừng phạt đối với dầu diesel Nga, đã tạo ra kỳ vọng rằng nguồn cung nhiên liệu có thể được cải thiện. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa đủ để xóa bỏ những lo ngại liên quan đến vận tải và an ninh năng lượng.

Một điểm đáng chú ý là sự phục hồi của dòng chảy dầu từ Trung Đông chưa đồng nghĩa với việc thị trường đã trở lại trạng thái bình thường. Theo dữ liệu được Reuters dẫn từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xuất khẩu dầu thô của các nước sản xuất tại vùng Vịnh đã tăng thêm khoảng 4,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9, lên mức tương đương khoảng 75% trước chiến tranh. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các phương án trung chuyển phức tạp vẫn khiến dầu đến tay khách hàng với chi phí cao hơn. Trong bối cảnh đó, thị trường có thể duy trì phần bù rủi ro địa chính trị ngay cả khi lượng dầu xuất khẩu có dấu hiệu cải thiện.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung bổ sung và khả năng giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược đang tạo ra lực cản đối với đà tăng. IEA đã thống nhất đưa hơn 20 triệu thùng dầu diesel ra thị trường trong thời gian sớm nhất, đồng thời đẩy nhanh việc giải phóng lượng dầu còn lại trong chương trình dự trữ khẩn cấp được công bố hồi tháng 3. Tổng lượng dầu và sản phẩm dầu được các nước cam kết đưa ra thị trường theo chương trình này vượt 400 triệu thùng. Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ phân phối, chủng loại sản phẩm và khả năng vận chuyển đến những khu vực thiếu hụt. Dầu thô bổ sung cũng không thể ngay lập tức giải quyết tình trạng khan hiếm diesel nếu năng lực lọc dầu và chuỗi cung ứng sản phẩm tiếp tục bị hạn chế.

Về triển vọng, thị trường dầu nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh, với rủi ro nghiêng về phía tăng nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục cản trở hoạt động vận tải hoặc gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng. Đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày, với điều kiện Mỹ chấp nhận các yêu cầu của Tehran, đang mở ra một khả năng ngoại giao nhưng chưa bảo đảm dòng chảy dầu sẽ sớm phục hồi ổn định. Hai bên vẫn bất đồng về điều kiện đàm phán, đặc biệt là vấn đề trừng phạt và chương trình hạt nhân của Iran.