Chốt phiên, giá dầu Brent tăng 70 cent, tương đương 0,76%, lên 93,14 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI tăng 29 cent, hay 0,34%, lên 86,01 USD/thùng.

Dù phục hồi trong phiên thứ Ba, song tính từ đầu tháng, giá Brent vẫn giảm 20%, còn WTI mất 16%.

Theo Reuters, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Hôm thứ Ba, máy bay không người lái của Iran đã tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Cùng thời điểm, thủy thủ đoàn của một con tàu ở eo biển Hormuz vẫn chưa được xác định tung tích sau khi con tàu này bị tấn công hai lần.

Quân đội Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, trong đó có một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm. Washington cho biết động thái này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

Reuters dẫn lời ông Bob Yawger, Giám đốc bộ phận hợp đồng kỳ hạn năng lượng tại Mizuho, cho biết, những lời đe dọa giữa hai bên, Mỹ và Iran, đang ngày càng leo thang. Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung dư thừa đã phần nào kiềm chế đà tăng của giá dầu. Thị trường hiện không còn chứng kiến những đợt tăng vọt mạnh như trước.

Hôm thứ Sáu 13/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ trở lại trạng thái dư cung trong quý IV, khi xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu thế giới.

Xu hướng này cũng thể hiện qua chi phí vận chuyển dầu giảm mạnh, cho thấy phần bù rủi ro đối với hoạt động vận tải các sản phẩm dầu mỏ bằng đường biển đang dần thu hẹp. Các nước xuất khẩu dầu tại khu vực Vịnh Trung Đông đã nâng lượng hàng vận chuyển lên gần mức trước khi xung đột Iran bùng phát hồi tháng 2.

Rủi ro đối với hoạt động cung ứng cũng xuất hiện tại Saudi Arabia. Hôm thứ Ba 17/11, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng tổng cộng 5 máy bay không người lái nhằm vào hai trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia, tại khu vực Riyadh.

Bên cạnh tình hình Trung Đông, giới giao dịch cũng theo dõi số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ để đánh giá triển vọng cung cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Viện Dầu khí Mỹ (API) dự kiến công bố báo cáo tồn kho hàng tuần vào lúc 20h30 GMT hôm thứ Ba, trước khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra số liệu chính thức vào thứ Tư.

Theo cuộc thăm dò của Reuters, tồn kho dầu thô Mỹ được dự báo giảm trong tuần qua. Trong khi đó, số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) đã giảm xuống còn 276,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/1982.

Các đợt rút dầu gần đây nằm trong kế hoạch Mỹ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.