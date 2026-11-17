Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 3,40 USD, tương đương 3,6%, xuống còn 92,44 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI mất 2,84 USD, hay 3,2%, còn 85,72 USD/thùng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể quay trở lại tình trạng dư cung trong quý IV năm nay, khi xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng nhu cầu trên thế giới. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển vẫn tiếp diễn.

Reuters dẫn nhận định của ông Dennis Kissler thuộc BOK Financial cho biết, dù căng thẳng địa chính trị ở mức cao đang dần trở thành trạng thái thường trực, nguồn cung dầu toàn cầu nhìn chung vẫn tương đối ổn định, trong khi sản lượng của Mỹ duy trì gần mức kỷ lục.

IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu trong quý IV đạt bình quân 105 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu. Đây là sự thay đổi đáng kể so với dự báo trước đó của cơ quan này, vốn cho rằng thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung trong quý cuối năm.

IEA cũng cho biết khoảng 71 triệu thùng dầu còn lại trong kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp quy mô kỷ lục mà các nước thành viên cam kết hồi tháng 3 năm ngoái sẽ được đưa ra thị trường trước cuối tháng 2 năm tới. Trong số này có 15 triệu thùng dầu diesel, nhằm góp phần giảm bớt tình trạng nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt.

Theo số liệu của IEA, trong năm 2025, khoảng 15 triệu thùng dầu thô mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động cung ứng năng lượng toàn cầu.

Về triển vọng giá, Goldman Sachs hôm Chủ nhật 15/11 dự báo dầu Brent sẽ đạt bình quân 88 USD/thùng trong năm tới, trước khi giảm xuống 78 USD/thùng vào tháng 12/2027. Ngân hàng cho rằng tình trạng dư cung sẽ quay trở lại và gây sức ép lên thị trường. Dù vậy, trong ngắn hạn, các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển tại Trung Đông vẫn có thể tạo ra những đợt tăng giá.

Bên cạnh triển vọng nguồn cung dồi dào hơn, dấu hiệu tiêu thụ dầu suy yếu tại Trung Quốc cũng gây áp lực lên giá. Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố hôm thứ Hai cho thấy lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu chế biến trong tháng 10 giảm 2% so với tháng trước và thấp hơn 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dựa trên số liệu của chính phủ Trung Quốc, Reuters tính toán rằng mức giảm hoạt động chế biến, kết hợp với sản lượng dầu trong nước và lượng nhập khẩu tăng, cho thấy tồn kho dầu thô của nước này đã tăng khoảng 492.000 thùng/ngày trong tháng trước.

Trong một diễn biến khác, OPEC cho biết tổ chức này đã tổ chức cuộc họp trực tuyến hôm thứ Hai để thảo luận về việc rà soát công suất sản xuất dầu tối đa bền vững của các nước thành viên và nhóm OPEC+.

Các nhà phân tích của BMI nhận định hoạt động xuất khẩu dầu của các nước OPEC+ vẫn đang trong quá trình phục hồi mong manh, khiến nguồn cung trong khu vực dễ bị gián đoạn trở lại. Theo nhóm phân tích, những hạn chế thực tế đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu, cùng biến động của phần bù rủi ro địa chính trị, sẽ tiếp tục chi phối giá dầu cho đến khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận.