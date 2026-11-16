Giá dầu hôm nay (16/11): Dự báo về xu hướng giảm

Dù nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz chưa được giải quyết, thị trường đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong tâm lý nhà đầu tư, từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung sang đánh giá khả năng dư thừa dầu trong những tháng cuối năm.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, dầu Brent tăng nhẹ 0,02%, tương đương 2 cent, lên 95,84 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,20%, xuống 88,56 USD/thùng. Tính chung cả tuần, hai loại dầu chuẩn đều giảm khoảng 2,5%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp sau đợt điều chỉnh mạnh của tuần trước đó.

Yếu tố chi phối diễn biến giá dầu hiện nay là sự thay đổi trong triển vọng cân đối cung - cầu toàn cầu. Báo cáo thị trường dầu tháng 11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy nguy cơ dư cung gia tăng trong quý IV/2026, khiến nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng đối với giá dầu.

Trong giai đoạn trước, căng thẳng quân sự tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn các tuyến vận chuyển năng lượng từng tạo ra mức cộng thêm đáng kể vào giá dầu. Tuy nhiên, khi thị trường bắt đầu đánh giá nguồn cung có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, yếu tố địa chính trị không còn giữ vai trò áp đảo như trước.

Sự thay đổi này đặc biệt đáng chú ý bởi dầu Brent và WTI vừa trải qua những đợt giảm sâu. Theo Reuters, trong tuần giao dịch trước đó, Brent mất khoảng 16% giá trị, còn WTI giảm khoảng 13%. Đà giảm tiếp diễn trong tuần vừa qua cho thấy áp lực bán không đơn thuần xuất phát từ hoạt động chốt lời ngắn hạn, mà còn phản ánh sự điều chỉnh trong kỳ vọng về nền tảng cung - cầu.

Bên cạnh triển vọng nguồn cung, những số liệu mới từ Mỹ cũng góp phần gia tăng sức ép đối với thị trường dầu thô.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô và các sản phẩm nhiên liệu tại nước này tăng trong tuần gần nhất, trong bối cảnh lượng dầu nhập khẩu gia tăng và nhu cầu đối với sản phẩm lọc dầu suy yếu.

Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại rằng sức tiêu thụ năng lượng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung đang gia tăng. Khi tồn kho tích lũy, các nhà giao dịch thường có xu hướng hạ kỳ vọng giá trong ngắn hạn, đặc biệt nếu không xuất hiện những yếu tố mới đủ sức thúc đẩy nhu cầu.

Mặc dù xu hướng chung nghiêng về phía giảm giá, thị trường dầu thế giới vẫn đối mặt với nguy cơ đảo chiều trước những diễn biến quân sự tại Trung Đông.

Trong những ngày gần đây, các thông tin về những vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, cùng hoạt động quân sự liên quan đến cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê-út, tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung.

Đáng chú ý, Reuters ngày 15/11 đưa tin thị trường chứng khoán một số quốc gia vùng Vịnh chịu áp lực giảm khi căng thẳng khu vực leo thang. Iran thông báo ba tàu chở dầu bốc cháy sau một vụ tấn công bằng thủy lôi hôm 14/11, trong khi Ả Rập Xê-út tiếp tục đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Những diễn biến này có thể làm gia tăng phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu khi thị trường mở cửa trở lại. Tuy nhiên, mức độ tác động sẽ phụ thuộc vào việc các sự cố có thực sự làm gián đoạn hoạt động vận chuyển, xuất khẩu hoặc sản xuất dầu hay không.

Nói cách khác, thị trường hiện đứng trước hai lực tác động trái chiều: triển vọng dư cung gây sức ép giảm giá, trong khi rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông có thể kích hoạt những đợt tăng giá đột ngột.