Giá dầu hôm nay (16/10): Brent giảm khi Mỹ cân nhắc nới lỏng trừng phạt đội tàu Nga

Giá dầu Brent giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi khả năng Mỹ nới lỏng các hạn chế đối với đội tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga giúp xoa dịu những lo ngại về giá dầu ở mức cao. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Trung Đông và những đợt tập kích của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga đã hạn chế đà giảm.

Dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế, giảm 1,03 USD, tương đương 0,97%, xuống 105,03 USD/thùng vào lúc 13h26 GMT.

Trong khi đó, dầu thô WTI giao kỳ hạn của Mỹ tăng 1,04 USD, tương đương 1,09%, lên 96,13 USD/thùng, nhờ kỳ vọng lượng dầu tồn kho của Mỹ trong tuần qua giảm mạnh.

Theo ông John Evans, chuyên gia phân tích của PVM Oil, giá dầu giảm sau khi một quan chức Mỹ hôm thứ Tư cho biết chính quyền nước này đang cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với một số tàu chở dầu không chịu sự quản lý chặt chẽ thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga. Động thái này có thể giúp giảm cước vận tải biển và tăng tính linh hoạt trong hoạt động vận chuyển dầu diesel.

Các cuộc thảo luận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga nhằm hạ nhiệt đà tăng giá nhiên liệu trên toàn cầu. Theo quan chức Mỹ, nội dung thảo luận mới tập trung vào khả năng Washington cho phép dầu mỏ có nguồn gốc hợp pháp được vận chuyển trên những tàu từng bị trừng phạt.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn nhận được lực hỗ trợ từ xung đột leo thang giữa Ả Rập Xê-út và lực lượng Houthi tại Yemen, cùng những cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền trong khu vực. Các quan chức hàng hải cho biết một tàu container và một tàu chở hàng rời đã bị chìm gần eo biển Hormuz sau khi trúng vật thể bay trong hai vụ việc riêng biệt hôm thứ Tư.

Các cuộc tấn công quanh tuyến hàng hải chiến lược này gia tăng mạnh trong 10 ngày qua. Iran tuyên bố đang tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và áp đặt những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn trong tháng trước.

"Xung đột đang tiếp diễn giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi duy trì phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu mỏ, nhưng cơ sở hạ tầng năng lượng chưa bị tấn công trong vài ngày gần đây", các nhà phân tích của MUFG nhận định trong một báo cáo.

Trong khi đó, Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, với mục tiêu mới nhất là một cơ sở tại vùng Ryazan. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ sự tức giận trước việc Mỹ rút lại hoạt động chia sẻ thông tin tình báo, mà ông cho là một bước đi "nguy hiểm".

Tại châu Âu, một quan chức Bộ Năng lượng Tây Ban Nha hôm thứ Năm cho biết nước này sẽ giải phóng 4,4 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong tháng 10.

Cùng thời điểm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) bắt đầu cuộc họp được kỳ vọng sẽ làm rõ các chi tiết của kế hoạch giải phóng 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, bao gồm cả dầu diesel. Thời điểm triển khai và quy mô thực tế của đợt giải phóng dự trữ này đang là những vấn đề được thị trường đặc biệt quan tâm.

Tại Mỹ, lượng dầu thô và các sản phẩm chưng cất tồn kho giảm trong tuần trước, trong khi tồn kho xăng tăng, theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) được các nguồn tin thị trường dẫn lại hôm thứ Tư.

Theo các nguồn tin, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/10, cao hơn đáng kể so với mức giảm mà các nhà phân tích được Reuters khảo sát dự báo.

Số liệu chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến được công bố lúc 12h trưa theo giờ miền Đông nước Mỹ (16h00 GMT), chậm một ngày do kỳ nghỉ lễ Columbus Day hôm thứ Hai.