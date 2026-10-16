Giá dầu hôm nay 16/10: Brent đi ngang sau động thái của Mỹ

Theo Reuters, dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế, chốt phiên thứ Năm giảm 14 cent, tương đương 0,13%, xuống 105,92 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 2,88 USD, hay 3,03%, lên 97,97 USD/thùng.

Thị trường đang cân nhắc khả năng Washington nới lỏng một số hạn chế đối với “đội tàu bóng tối” - mạng lưới tàu chở dầu thường được sử dụng để vận chuyển dầu né tránh các lệnh trừng phạt. Theo một quan chức Mỹ được Reuters dẫn lời, các cuộc thảo luận tập trung vào khả năng cho phép vận chuyển dầu mỏ hợp pháp bằng những tàu trước đây nằm trong diện bị trừng phạt.

Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu diesel của Nga nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng toàn cầu.

Ở chiều hỗ trợ giá dầu WTI, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, trong tuần kết thúc vào 9/10, tồn kho dầu thô của nước này giảm 8,6 triệu thùng xuống còn 415,6 triệu thùng. Mức giảm lớn hơn đáng kể so với dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters, vốn chỉ ở mức 288.000 thùng.

EIA cũng cho biết tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm, trong khi tồn kho xăng tăng trong cùng kỳ.

Theo Reuters, xung đột leo thang giữa Arab Saudi và lực lượng Houthi tại Yemen, cùng các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực, tiếp tục duy trì phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu mỏ.

Iran cho biết đang tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của nước này và những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn được áp đặt trong tháng trước. Số vụ tấn công quanh tuyến đường thủy chiến lược này đã tăng mạnh trong 10 ngày qua.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích của MUFG nhận định xung đột tiếp diễn giữa Arab Saudi và lực lượng Houthi khiến phần bù rủi ro địa chính trị vẫn hiện diện trên thị trường dầu mỏ, dù cơ sở hạ tầng năng lượng chưa bị tấn công trong vài ngày gần đây.

Rủi ro nguồn cung còn đến từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo Reuters, Ukraine nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga bằng một cuộc tấn công vào cơ sở tại vùng Ryazan. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ sự tức giận trước việc Mỹ rút thông tin tình báo, mà ông gọi là hành động “nguy hiểm”.

Trong nỗ lực tăng nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Năm nhất trí đẩy nhanh việc đưa ra thị trường hơn 20 triệu thùng diesel, đồng thời giải phóng lượng dầu còn lại trong đợt xả kho dự trữ khẩn cấp quy mô kỷ lục được cam kết hồi tháng 3.

Hồi tháng 3, các quốc gia đã cam kết giải phóng hơn 400 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ khi giá năng lượng tăng vọt.

Một quan chức Bộ Năng lượng Tây Ban Nha cho biết nước này sẽ giải phóng 4,4 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong tháng 10.