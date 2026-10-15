Giá dầu hôm nay 15/10: Tăng, vượt mốc 105 USD do lo ngại nguồn cung

Chốt phiên, giá dầu Brent tăng 37 cent, tương đương 0,35%, lên 106,06 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 95 cent, tương đương 1,01%, lên 95,09 USD/thùng, mức cao nhất trong 3 tuần.

Theo Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz cùng giao tranh giữa Arab Saudi và lực lượng Houthi đang đẩy giá dầu đi lên. Tâm lý lo ngại là động lực đáng kể của hoạt động giao dịch trong phiên.

Các quan chức Iran không tiết lộ chi tiết về chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền, nhưng một quan chức cho biết nước này đã bắt đầu thay đổi cách thức tấn công từ khoảng 10 ngày trước.

Dữ liệu cho thấy dòng dầu từ các quốc gia vùng Vịnh, không tính Iran, đã phục hồi trong tháng 9 lên hơn 81% mức trước xung đột, chủ yếu nhờ xuất khẩu của Arab Saudi tăng trở lại. Trong khi đó, xuất khẩu của Iran giảm về 0 do lệnh phong tỏa của Mỹ.

Tuy nhiên, Ole Hansen, nhà phân tích tại Saxo Bank, lưu ý rằng lượng dầu đưa ra thị trường quốc tế tăng lên không nhất thiết đồng nghĩa với sản lượng khai thác gia tăng. Một phần đà phục hồi phản ánh việc phân bổ lại nguồn dầu hiện có, bao gồm cả lượng dầu vốn được dành cho các nhà máy lọc dầu trong khu vực.

Theo Bộ Năng lượng Arab Saudi, lực lượng Houthi đã tấn công một tòa nhà hành chính thuộc tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, gây ra một đám cháy nhỏ.

Trong tuần qua, Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Arab Saudi. Lực lượng này tuyên bố các cuộc tấn công nhằm trả đũa việc vương quốc ủng hộ các lực lượng chính phủ Yemen. Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Riyadh đã bị tấn công bốn lần.

Rủi ro đối với vận tải biển cũng gia tăng. Theo tuyên bố của lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được truyền thông nhà nước đăng tải hôm thứ Tư, một tàu container đã chìm và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại vùng biển phía nam eo biển Hormuz.

Trước đó một ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu container và một tàu chở dầu đã bị các vật thể chưa xác định tấn công khi đi qua eo biển này.

Dù vậy, triển vọng nguồn cung diesel từ Nga có thể hạn chế đà biến động của giá dầu. Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment, nhận định kỳ vọng xuất khẩu diesel Nga gia tăng sẽ giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung trên thị trường, qua đó hạn chế những biến động giá mạnh theo cả hai chiều.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô của Nga tăng thêm 65.000 thùng/ngày trong tháng 9, lên 8,43 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước.

IEA cũng cho biết xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất tại khu vực Vùng Vịnh tăng 4,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9, lên khoảng 75% mức trước chiến tranh.

Thị trường hiện chờ các báo cáo tồn kho dầu hàng tuần của Hiệp hội Dầu khí Mỹ (API) vào thứ Tư và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào thứ Năm. Lịch công bố được lùi một ngày so với thông lệ do kỳ nghỉ lễ liên bang hôm thứ Hai.