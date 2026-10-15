Giá dầu hôm nay (15/10): Tăng vọt khi Iran triển khai các chiến thuật mới

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau vụ tấn công nhằm vào trụ sở công ty dầu khí quốc gia Ả Rập Xê-út, trong khi các quan chức Iran nói với Reuters rằng nước này đang triển khai những chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền, với mục tiêu duy trì giá dầu ở mức cao và tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 91 cent, tương đương 0,9%, lên 106,60 USD/thùng vào lúc 11h10 GMT. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,65 USD, tương đương 1,8%, lên 95,79 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn hai tuần.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định: "Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và những cuộc giao tranh quân sự giữa Ả Rập Xê-út với lực lượng Houthi đang hỗ trợ giá dầu, khi các bên tham gia thị trường vẫn lo ngại xuất khẩu dầu từ khu vực sẽ suy giảm". Tuy nhiên, ông cho biết hoạt động xuất khẩu cho đến nay vẫn được duy trì.

Các quan chức Iran từ chối cung cấp chi tiết về chiến lược mới nhằm vào tàu thuyền. Tuy nhiên, một quan chức cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng những chiến thuật tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trước.

Bà Priyanka Sachdeva, Giám đốc bộ phận phân tích thị trường của Phillip Nova, nhận định: "Việc các quan chức Iran công khai thừa nhận đang phá hoại những nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát giá dầu cho thấy nhiều điều về ý đồ thực sự đằng sau cái gọi là các cuộc đàm phán hòa bình".

Lực lượng Houthi thân Iran đã tấn công một tòa nhà hành chính thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, gây ra một vụ cháy nhỏ, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út cho biết hôm thứ Tư.

Trong tuần qua, lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Ả Rập Xê-út, để đáp trả việc Riyadh ủng hộ các lực lượng chính phủ Yemen. Sân bay quốc tế Riyadh đã bị tấn công bốn lần, trong đó vụ tấn công hôm thứ Bảy khiến 13 người thiệt mạng.

Trong khi đó, theo tuyên bố của lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được truyền thông nhà nước đăng tải hôm thứ Tư, một tàu container đã bị chìm tại vùng biển phía nam eo biển Hormuz sau khi va phải thủy lôi và bốc cháy. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo một tàu container và một tàu chở dầu bị các vật thể chưa xác định tấn công khi đi qua eo biển này.

Ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment, cho biết kỳ vọng nguồn cung dầu diesel gia tăng từ Nga sẽ giúp giảm tình trạng thắt chặt trên thị trường nhiên liệu có khả năng hạn chế những biến động mạnh của giá dầu theo cả hai chiều.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền của ông cũng tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhiên liệu Nga, vốn nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Sản lượng khai thác dầu thô của Nga trong tháng 9 tăng 65.000 thùng/ngày, lên 8,43 triệu thùng/ngày, nhưng vẫn thấp hơn 870.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hôm thứ Tư.

IEA cũng cho biết tình trạng thiếu công suất lọc dầu có thể vận hành tại Nga đồng nghĩa với việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu dầu diesel gần đây khó tạo ra thay đổi đáng kể đối với cán cân cung - cầu dầu diesel và dầu gasoil trên thị trường toàn cầu.

Cơ quan này cảnh báo nguồn cung dầu diesel bị thắt chặt có thể tiếp diễn sâu trong năm tới.