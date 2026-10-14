Giá dầu hôm nay (14/10): Quay đầu giảm

Giá dầu giảm hơn 1,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi dầu Brent chạm mức cao nhất trong gần một tháng vào phiên trước đó, trong bối cảnh giới giao dịch theo dõi các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê-út và triển vọng gia tăng nguồn cung dầu diesel từ Nga.

Dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,80 USD, tương đương 1,69%, xuống còn 104,85 USD/thùng vào lúc 12h53 GMT. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,19 USD, tương đương 1,27%, xuống 92,55 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng gần 2 USD/thùng, trong đó giá Brent chốt phiên ở mức cao nhất kể từ ngày 15/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền của ông cũng tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhiên liệu Nga, vốn được áp đặt nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nguồn cung bổ sung có thể giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt trên thị trường nhiên liệu toàn cầu, qua đó làm dịu một phần những lo ngại về nguồn cung vốn hỗ trợ giá dầu thô trong thời gian gần đây.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích của PVM Oil Associates, nhận định: "Cam kết của Nga về việc cung cấp 3-3,5 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng vào cuối năm khó có thể trở thành hiện thực, xét đến tình trạng đặc biệt khó khăn của ngành lọc dầu nước này".

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Mỹ đã lên tiếng phản đối, cho rằng thỏa thuận giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như vi phạm luật pháp Mỹ, vốn cấm nhập khẩu năng lượng Nga cho đến khi Moscow chấm dứt các hành động quân sự tại Ukraine.

Những lo ngại về mức độ dễ tổn thương của cơ sở hạ tầng năng lượng và các tuyến vận tải biển tại vùng Vịnh vẫn là tâm điểm chú ý, sau khi lực lượng Houthi thân Iran tấn công sân bay quốc tế Riyadh vào cuối tuần qua. Các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu cũng được ghi nhận gần eo biển Hormuz.

Theo ông Varga, việc chưa có tiến triển trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Đông Âu và Trung Đông tiếp tục duy trì phần bù rủi ro địa chính trị ở mức cao. Ông cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu thương mại gia tăng, cùng với căng thẳng giữa Houthi và Ả Rập Xê-út, khiến xuất khẩu dầu từ khu vực khó có thể phục hồi lên các mức cao ghi nhận trong tháng 9.

Trong ngày thứ Ba, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2027, với lý do thế giới cần bổ sung lượng dầu tồn kho đã suy giảm do chiến tranh Iran.

Các Bộ trưởng của OPEC và những quốc gia ngoài OPEC tham gia Tuyên bố Hợp tác cho biết chi phí vận tải và bảo hiểm đã tăng lên mức chưa từng có, vượt quá một phần ba giá trị hàng hóa, cản trở hoạt động lưu chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ một cách hiệu quả.

"Câu hỏi quan trọng khác là liệu sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào đầu tháng 11, căng thẳng giữa Mỹ và Iran có leo thang trở lại hay hai bên có thể đạt được thỏa thuận. Theo những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cả hai kịch bản đều có thể xảy ra", ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích của Commerzbank, viết trong một báo cáo.