Giá dầu hôm nay 14/10: Brent giảm nhưng vẫn trên mốc 105 USD

Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 105,69 USD/thùng, giảm 96 cent, tương đương 0,9% so với phiên thứ Hai, khi giá đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 15/9. Ngược lại, giá dầu WTI tăng 40 cent, hay 0,4%, lên 94,14 USD/thùng, mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 24/9.

Điện Kremlin cho biết không nhận thấy mối liên hệ trực tiếp giữa thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu diesel và lập trường của Moscow trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, tại cuộc trao đổi hôm thứ Sáu 9/10, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với quan chức Ukraine rằng thỏa thuận xuất khẩu diesel của Nga là một phần trong nỗ lực đưa Moscow trở lại bàn đàm phán về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Arab Saudi. Các lệnh trừng phạt nhằm hạn chế năng lượng Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đã góp phần hỗ trợ giá dầu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022. Nếu xung đột này kết thúc, Moscow có thể có thêm cơ hội gia tăng xuất khẩu năng lượng.

Giá diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục tại nhiều nơi trên thế giới trong những tuần gần đây, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở năng lượng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn của cơ sở hạ tầng năng lượng và các tuyến vận tải biển trong khu vực.

Lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Arab Saudi tấn công thủ đô Sanaa hôm thứ Ba. Trước đó, liên minh do Arab Saudi dẫn đầu đã cảnh báo dân thường tránh xa một kho dầu ở vùng ngoại ô thành phố, trong bối cảnh xung đột giữa các bên leo thang.

Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung càng gia tăng sau các cuộc tấn công cuối tuần nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh và những vụ tấn công tàu chở dầu được báo cáo gần eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu vẫn ghi nhận diễn biến tăng từ phía các nước sản xuất. Theo thông báo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hôm thứ Ba, sản lượng của nhóm OPEC+ tăng mạnh trong tháng 9, chủ yếu nhờ sản lượng gia tăng tại Arab Saudi, bất chấp những gián đoạn liên tục đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong báo cáo mới nhất, OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026, đánh dấu tháng điều chỉnh giảm thứ sáu liên tiếp. Ngược lại, tổ chức này nâng dự báo cho năm 2027, với lý do cần bổ sung lượng tồn kho đã suy giảm do xung đột tại Iran.